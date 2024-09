Upozorňovali na to mnozí lídři – volební účast těsně pod třiceti procenty zůstala s ohledem na rostoucí účast v posledních letech celkem pochopitelně za očekáváním. Podle hlasů z některých obcí se volby vůbec konat neměly, přestože povodněmi byla postižena „jen“ pětina republiky. V zatopených oblastech ale lidé neměli ani co na sebe, jiní přišli o doklady, další opravují své domovy.

Přestože tedy k urnám dorazilo nejméně voličů do krajských voleb od roku 2004, výsledek je víc než jasný. Vítězné hnutí ANO s lídrem Josefem Bělicou všechny ostatní zcela deklasovalo. 47,22 procenta všech hlasů je toho víc než jasným důkazem a zároveň druhým nejvyšším procentuálním ziskem ze všech krajů v zemi. Výsledkem je 35 mandátů v 65členném zastupitelstvu, logicky se tak nabízí otázka, zda ANO nebude vládnout kraji samostatně.

„Těch alternativ je spousta,“ řekl Deníku Bělica s odkazem na nutnou debatu se všemi zvolenými zastupiteli a krajským předsedou klubu. Možnou spolupráci zatím nevylučuje. „Jsme připraveni jednat se všemi subjekty, které o to mají zájem a jejichž prvotním zájmem je rozvoj Moravskoslezského kraje, nikoli osobní ambice,“ ujistil stávající hejtman a poděkoval voličům za jejich podporu. „Budeme se ji snažit nezklamat,“ dodal možná i s odkazem na turbulentní období uvnitř hnutí. To se ale na výsledku pranic nepodepsalo, navíc lidé krajské volby zřejmě vzali i jako referendum o vládě.

K TÉMATU Výsledky voleb v Moravskoslezském kraji (65 křesel v zastupitelstvu) 1. ANO.............................47,22 % (35 mandátů) 2. STAN+OK....................14,67 % (11 mandátů) 3. Spolu............................13,69 % (10 mandátů) 4. Stačilo!..........................7,40 % (5 mandátů) 5. SPD, Trikolora, PRO.........6,41 % (4 mandáty) ________________________________________ Pětiprocentní hranici nepřekročilo 8 subjektů vč. Pirátů, Sociální demokracie či Přísahy

Spolu i Piráti na ústupu, z „vlády“ si polepšili STAN

V minulých volbách získala ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v součtu 32,41 procenta hlasů, nyní poprvé jako koalice Spolu jen 13,69 procenta. Ze sedmnácti mandátů je deset. Úplně pak ze zastupitelstva vypadli Piráti, kteří ztratili všech devět křesel a nepřekročili ani čtyřprocentní hranici.

Rozhovor se Zuzanou Klusovou, lídryní kandidátky České pirátské strany, 21. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Výsledek je dvouciferný, což nás těší, ale ještě bude dostatek prostoru na vyhodnocení,“ zhodnotil poněkud vyhýbavě lídr Spolu Radek Kaňa, podle něhož bude záviset na vítězi voleb, zda se Spolu stane součástí povolebního vyjednávání. To Piráti neskrývají zdrcení. „Upřímně jsem se toho obávala. Nepřikládám to kampani ani tomu, že bych byla špatná lídryně, naše výsledky byly tristní všude. Budeme se muset zamyslet nad tím, jestli vládní angažmá skutečně dává smysl,“ řekla pro Deník Zuzana Klusová, která po druhých prohraných volbách řeší, zda v politice pokračovat dál.

Rozhovor s lídrem kandidátky SPOLU MSK Radkem Kaňou, 21. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Z vládních stran tak volby jako úspěch hodnotí pouze Starostové v koalici s Osobnostmi pro kraj. A vděčit za to mohou Ivo Vondrákovi, který minule čtyřprocentnímu uskupení (a to navíc s podporou Zelených i Nezávislých) pomohl poskočit do pozice druhého nejsilnějšího regionálního hnutí se ziskem téměř patnácti procent hlasů a 11 mandátů. Preferenčních „křížků“ navíc Vondrák získal skoro nejvíce v celé zemi.

Rozhovor s Ivo Vondrákem, lídrem kandidátky STAN+OK, 21. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ve STAN ale počítají s tím, že zůstanou v opozici. „Nechceme vyjednávat s hnutím ANO, nemá smysl sedět v radě kraje, kde má většinu hlasů hnutí ANO, tam se stáváte jen přihlížejícím prvkem,“ zhodnotil Vondrák, který výsledek svého hnutí označil za úspěch. „Nejsme ale spokojeni s celkovým výsledkem, který ukazuje drtivé vítězství hnutí ANO. Mrzí nás to, vytrácí se pluralita ve vedení kraje, demokratické principy budou postiženy,“ odhaduje Vondrák.

Opačný trend u tradiční levice

Kromě ANO, STAN+OK a Spolu se do zastupitelstva kraje dostaly už jen dvě další koalice. SPD s podporou Trikolory a PRO (6,41 procenta hlasů a čtyři mandáty) a Stačilo!, tedy koalice KSČM a ČSNS (7,4 procenta hlasů a pět mandátů). Zatímco prvně zmínění si pohoršili, druzí jsou spokojení. „Za úspěch jsme chtěli považovat dvouciferný výsledek, přesto jsme rádi. Z pohledu jednoho mandátu navíc to můžeme brát jako zlepšení,“ zhodnotil lídr Stačilo! Ivan Strachoň.

Rozhovor s Ivanem Strachoněm, lídrem kandidátky STAČILO! 21. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Nadšení nejsme, přišli jsme o dva mandáty, ty nám skutečně převzalo hnutí ANO tím, že nám převzali část programu, což prohlásil už Babiš,“ zhodnotil lídr SPD Jan Síla, podle něhož by byl výsledek v případě odložení voleb odlišný. „Oblast lidí našeho elektorátu je zaměstnána zajišťováním svých základních životních potřeb po povodních.“

Rozhovor s lídrem kandidátky SPD+Trikolora a Pro Janem Sílou, 21. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Na zmrtvýchvstání (zatím) marně čeká Sociální demokracie, jejíž rebranding se na rozdíl od druhé čistě levicové strany nesetkal s úspěchem a ve volbách dřívější ČSSD získala jen 2,67 procenta hlasů. Přišla o všech pět křesel i post radního.

Po ustavujícím říjnovém zastupitelstvu se chce vítězné ANO zaměřit na své priority. „Kvalitní zdravotnictví, sociální péče, školství a bezpečnost,“ zmínil ty hlavní Josef Bělica, který by se po přebrání krajských povinností měl v prosinci vzdát postu primátora Havířova.