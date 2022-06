Nejnověji se to týká Cingrovy ulice (I 56) poblíž centra Ostravy, jež představuje spojnici mezi dálnicí D56 a D1. Neprojedou auta ve směru na Frýdek-Místek.

Do centra Ostravy je komunikace průjezdná. Jezdí se ale jen po jedné polovině. Uzavírka začala v sobotu. Pokud půjde vše podle plánu, mohla by skončit již ve středu. Uvedl to ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka. Objížďky jsou vyznačeny, řidiči mají několik variant.

Nervy v autě v Ostravě: oprava uzavře tepnu, na Frýdek-Místek nevyjedete

Kdo v pondělí po ránu projel od Frýdku-Místku Cingrovou ulicí a po Cihelní ulici pokračoval směrem na D1 nebo Mariánskohorskou ulici, dostal se do pasti. Projetí úseku dlouhého několik stovek metrů trvalo až dvacet minut. Kvůli ucpanému kruhovému objezdu nad Mariánskohorskou ulicí i problémech na samotné Mariánskohorské ulici směrem do Přívozu se tvořily dlouhé kolony. Řidiči totiž často až na kruhovém objezdu zjistili, že nemohou odbočit směrem na Cihelní a Cingrovou ulici.

Oprava Cingrovy ulice, takto vypadala situace koncem května:

Další komplikace

Motoristy projíždějící Ostravou trápí i další nesnáze spojené s rozsáhlými opravami. Již v lednu začala dvouletá částečná uzavírka jedné z nejfrekventovanějších tepen – Rudné ulice. Důvodem je demolice a následná výstavba nových mostů mezi městským stadionem a vítkovickým nádražím. Doprava na mostech je až po nedalekou křižovatku se Závodní ulicí stažena do jednoho jízdního směru, který je zúžen pro obousměrný provoz pro osobní vozidla.

V současné době se řidiči musejí mít na pozoru i v ulici Bohumínské v úseku od křižovatky s ulicí Orlovskou směrem z Ostravy na Bohumín. Probíhá zde úprava vozovky, provoz je po několika desítkách metrů sveden do jednoho jízdního směru s obousměrným provozem. Motoristé, kteří chtějí odbočit doprava na Koblov, Petřkovice a Hlučín mají smůlu. Je zde zákaz. Po několika stovkách metrů se dá ale poblíž skládky otočit a po odbočení doleva se vrátit zpět na Bohumínskou ulici, z níž je možný sjezd na Koblov.

Přemostění

Práce pokračují i na dalších místech, jde například o opravu mostu silnice I/56 v Ostravě u Makra. Zdejší přemostění v Místecké ulici vykazuje známky stárnutí, objektivní diagnostikou byl potvrzen zhoršující se stavebně technický stav konstrukce. Opravy jsou plánovány v několika etapách do konce října.

Probíhá také rekonstrukce tramvajových mostů v ulici Plzeňské přes ulici Ruskou v Ostravě-Zábřehu, nedaleko Ostravar Arény. Součástí je také rekonstrukce kolejí a trolejového vedení, dále prodloužení a rekonstrukce tramvajové zastávky Dolní společně s doplněním přechodu pro cestující na konci zastávky ve směru k zastávce Hulvácká.

Omezení čekají řidiče i na řadě dalších míst Ostravska.

Nový kruháč

Na komplikace se musejí připravit i obyvatelé městské části Ostrava-Poruba, kde u Jilemnického náměstí poblíž Francouzské ulice vznikne v létě okružní křižovatka. Nepřehledné místo řadu let trápilo některé řidiče. V místě docházelo k četným nehodám i s vážnými důsledky. Výstavba je rozdělena na dvě fáze. Od 13. června začnou práce na přeložkách inženýrských sítí. Samotná stavba bude zahájena první prázdninový den. Počátkem září je plánován zkušební provoz kruhového objezdu.