Stát zatím nabízí málo peněz za ubytování

Ivo Vondrák upozornil, že na jednání s klíčovými ministry Vlády České republiky se zástupci krajů se zatím nedospělo ke společnému závěru, jak by se mělo financovat ubytování uprchlíků v České republice. Shodli se zatím na tom, že by měly existovat tři typy ubytování.

„První typ se nazývá dočasné nouzové přístřeší, tedy ubytování na lehátkách v tělocvičnách, ve stanech, a bude to maximálně na měsíc. Představu vlády, že poskytovatelé ubytování dostanou na dospělého člověka 180 korun na noc včetně stravování, považují za nereálnou,“ řekl Ivo Vondrák.

Druhým typem ubytování je nouzové ubytování, kde má člověk svůj pokoj a k dispozici i kuchyňku. „To jsou internáty, koleje, ubytovny. Předpokládá se, že to budou například i soukromé penziony a podobně. Tam je také 180 korun, ale bez stravy. V případě našich internátů se to dá zvládat, ale nedá se to určitě zvládat v soukromých penzionech a podobně,“ pokračoval moravskoslezský hejtman a dodal, že třetím typem ubytování je využití bytového fondu. „Tato věc ale zatím není vůbec řešená. Snažíme se s ostatními hejtmany vyřešit, kolik to bude a taky nevíme, jak se to bude účtovat,“ poznamenal Ivo Vondrák.

V kraji může zůstat až patnáct tisíc lidí

Ze zmíněných 5200 lidí, již okolo 1500 má ubytování, Ivo Vondrák ale podotkl, že nejsou schopni zjistit, kdo z těchto ubytovaných zůstane v Moravskoslezském kraji na delší dobu. Celkový počet uprchlíků, kteří by v Moravskoslezském kraji mohli zůstat, je asi 15 tisíc.

I proto nyní vznikly dvě externí skupiny, které budou spolupracovat s Krizovým štábem Moravskoslezského kraje. Jedna skupina bude sledovat a vyhledávat ubytovací kapacity. „Již nyní víme, máme zjištěno, že obce s rozšířenou působností nabízí dohromady asi šest a půl tisíce lůžek,“ uvedl Ivo Vondrák s tím, že druhá vytvořená skupina bude pomáhat lidem se získáváním zaměstnaní. „Byla by to garantovaná místa, a chceme, aby byla svázána i s ubytováním,“ nastínil představy krizového štábu MSK hejtman Vondrák.

Možnost poskytování ubytování formou stanů vidí Ivo Vondrák až jako tu nejzazší. Krizový štáb, podle něj, již má vyhlédnuto jedno místo, kde by stany mohly být, kde to bude, hejtman neupřesnil. Na závěr ještě ubezpečil, že určitě nebude problém s navýšením kapacity míst ve školách.