Byly dvě. Mladé dívky, dcery majitele květinářství. Jenže byly Němky. Poté, co je brutálně znásilnili "sovětští osvoboditelé", si obě sáhly na život. V kalendáři byl datum 7. května 1945. Nejen tyto poválečné oběti bude v Odrách připomínat takzvaná Květinová cesta.

Navrhovaná „Květinová cesta“ v Odrách - 31. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Nápad se zrodil v hlavách Emila a Zdeňka Mateiciucových, podnikatelů, kteří se dlouhodobě zabývají historií Oder. Na posledním zasedání zastupitelů Zdeněk Mateiciuc přiblížil, jak vše vzniklo.

„Pan farář dělal pořádek v kostele na půdě a našel tam cedulku s názvem Irmgard Winkler Blumenhandlung. Hledali jsme a zjistili jsme, že domek, kde bylo květinářství, stával v dnešní Zámecké ulici. Stál jako pátý domek od hlavní cesty. Na konci války, když nás Rusi osvobozovali, dělali i nepěkné věci. Znásilnili dcery těchto květinářů. Spáchaly sebevraždu a pak i jejich rodiče - matka se podřezala, otec zastřelil. Je nám líto, co se dělo,“ uvedl Zdeněk Mateiciuc.

S bratrem zjistil, že během asi dalšího půlroku po této události přišlo o život okolo pětačtyřiceti lidí. „Někteří spáchali sebevraždu, byli zastřeleni nebo něco někde vybuchlo. Tito lidé jsou pochováni na hřbitově, to víme, ale nemají žádný hrob. Takže by na hřbitově měl být památník a na něm jména těch lidí. Myslíme, že by si to zasloužili,“ dodal Zdeněk Mateiciuc.

Podobu Květinové cesty přiblížila vedoucí odboru školství Alena Zemanová. Začínat by měla u Květinové lávky u řeky Odry, pokračovat má k místu bývalého květinářství Irmgard Winkler, kde by byl památník v podobě části zdi domku a na zemi dva kovové květy. V chodníku od květinové lávky mají být zasazené kovové kostky s motivem květin a cesta skončí na hřbitově nedaleko kolumbária. „Tam by měl být ten památník tragicky zemřelých občanů v letech 1945 až 1946 v podobě květu se jmény obětí,“ sdělila Alena Zemanová.

O náklady by se město podělilo s bratry Mateiciucovými. Ti by zaplatili památník v místě bývalého květinářství. Předpokládané náklady jsou 240 tisíc korun bez DPH. Město by platilo kostky v chodníku a památník na hřbitově, což bude stát asi 445 tisíc korun bez DPH. „Realizací Květinové cesty se město postaví čelem k událostem, které nelze vzhledem k historické pravdě opomíjet,“ poznamenal Zdeněk Mateiciuc. Všichni přítomní zastupitelé zahrnutí uvedené částky do rozpočtu odsouhlasili.