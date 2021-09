Důvodem je, jak uvedl na posledním zasedání zastupitelů Fulneku místní starosta Petr Ertelt, že při projekčních pracích architekti zjistili, že bude dobré udělat drobné úpravy stavebního charakteru v objektu.

„Tím se to dostalo do úplně jiné roviny. Mají do toho co mluvit památkáři, nutné je také stavební povolení. Takže jsme se opravdu dostali do úzkých. V současné době už máme vyjádření památkářů, že se stavebními úpravami souhlasí a mělo by se to posunout na stavební úřad. Jak dlouho to bude trvat, nelze odhadnout,“ řekl Petr Ertelt.

Město již s realizátorem projektu, společností Sport Institute, sepsalo dodatek ke smlouvě, v němž reaguje na posunutí termínu z uvedených důvodů. „Předpoklad je, že by Síň slávy Petry Kvitové mohla být hotová do konce roku, dodavatel se zavázal, že to bude do 17. prosince,“ doplnil starosta Fulneku a dodal, že realizátoři stavby chtějí z poměrně logických důvodů posunou vstupní dveře do síně slávy.

Pokud by zůstaly v původním umístění a byly by otevřené, bránily by plynulému průchodu návštěvníků po chodbě. „Proto navrhli ty dveře posunout do místnosti. Ty dveře byly navíc i protipožární, takže se to muselo řešit i z pohledu hasičů,“ poznamenal Petr Ertelt.

Expozice má začínat už na nádvoří paláce, bude talíř z roku 2014, který Petra Kvitová získala po druhém vítězství v turnaji ve Wimbledonu. Návštěvníci se budou moci seznámit s dětstvím světové tenistky, jejími školními úspěchy i prvními tenisovými krůčky. Součástí výstavy bude řada předmětů ze života Petry Kvitové a samozřejmě trofeje. Expozice bude interaktivní.