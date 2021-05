/FOTOGALERIE/ Je nepřehlédnutelnou postavou mezi turisty v Beskydech. Ján Čupa patří k pravidelným pokořitelům Lysé hory, vždy ji však zdolává svlečený do půl těla. A to i v těch největších mrazech. Přesto, že otužování je považováno za jeden z mocných preventivních prvků v boji s koronavirem, covid se bohužel nevyhnul ani jemu. A o měsíc později přišlo další neštěstí.

Otužilec Ján Čupa. Na snímcích vpravo záběry před nástupem a po léčbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. | Foto: Koláž Deníku. Zdroj: Pavel Netolička, Ján Čupa

Ze spárů covidových potíží se dostal už v polovině dubna, kdy svůj stav komentoval slovy: "Musím přiznat, že je to velmi zákeřná nemoc, člověk neví, co bude za hodinu. Názor, že otužilců se to netýká, je mylný. Své jsem si prožil, nikomu bych to nepřál. Manželka měla mírnější průběh, u mě teploty dosahovaly až 39,9 °C. Teploty skončily, karanténa skončila, ale stále jsme oba oslabeni a zatím jsem nešel ani mezi lidi."