Pacienti budou poučeni ještě před výměnou kloubu

Pacienti, kteří mají před výměnou kolenního či kyčelního kloubu, budou před operací obeznámení se všemi důležitými informacemi.

Nemocnice v Novém Jičíně. Foto: Deník/Adam Knesl

Nemocnice Nový Jičín novinku pojmenovala jako edukační setkání a pacienti na tomto předoperačním kurzu získají od odborníků důležité informace týkající se předoperačního vyšetření, nástupu k hospitalizaci, operačního zákroku, pooperační péče, průběhu hospitalizace, prevence infekce, rehabilitace na oddělení a následné rehabilitační péče.

„Implantace náhrad velkých kloubů patří mezi nejúspěšnější operační zákroky současnosti, které výrazně zlepšují kvalitu života pacientů. Jsou to ale operace, u kterých úsilí operačního a ošetřovatelského týmu jde ruku v ruce se snahou pacienta o návrat do aktivního života,“ zdůrazňuje lékař Jan Káňa, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Nový Jičín a dále pokračuje: „Pokud je práce a myšlenky lékaře omezena jen na operační sál, pak výsledek často neodpovídá očekávání. Proto jsme se rozhodli pro komplexní přístup, od kterého očekáváme zlepšení kooperace všech stran. Jen správně a plně informovaný pacient se stává součástí týmu, který se společně snaží o co nejčasnější návrat k plnohodnotnému životu a k splnění adekvátních očekávání.“

NÁCVIK CHŮZE

Ortopedicko-traumatologické oddělení spolupracuje v kurzech s rehabilitačním oddělením a mezi jeho hlavní cíle je nácvik chůze o berlích a informace k přípravě domácího prostředí pro bezproblémový návrat po operačním zákroku. Zájemci jsou seznámeni s chodem oddělení a mohou si prohlédnout i jeho prostory.

„Operace znamená pro pacienty velkou psychickou zátěž, která často pramení jen z nedostatku informací. Naším cílem je dostatečnou informovaností a zodpovězením dotazů zmírnit jejich obavy a zvýšit jim sebedůvěru. Rádi bychom vyzdvihli i důležitost spolupráce pacienta a celého zdravotnického týmu nejen po celou dobu hospitalizace, ale i během následné rekonvalescence,“ uvedla Petra Czyžová, vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Nový Jičín.

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKŮ

Jak připomíná mluvčí Nemocnice Nový Jičín Radka Miloševská, náhrada velkých kloubů je sice rutinním, ale stále závažným operačním zákrokem. „Předoperační kurzy jsou určeny pro všechny zájemce, kteří se chystají na operaci náhrady kyčelního či kolenního kloubu v Nemocnici Nový Jičín. Účast je dobrovolná a čistě na rozhodnutí každého pacienta. Skupinové kurzy aktuálně probíhají jedenkrát měsíčně za účasti lékaře, fyzioterapeutky a zdravotní sestry ortopedicko-traumatologického oddělení,“ vysvětlila mluvčí.

Nejbližší předoperační seminář proběhne 20. listopadu od 12.50 hodin. Zájemci o účast na kurzu se mohou hlásit tel. čísle 556 773 234 nebo se mohou dostavit ve výše uvedenou hodinu a datu na ortopedickou ambulanci nemocnice v Novém Jičíně.

Prezentace semináře jsou dostupné i v elektronické formě na internetových stránkách oddělení.