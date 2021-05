Řada z více než pěti desítek hnědých plátěných stánků zela v sobotu dopoledne prázdnotou. Nepřízeň počasí zřejmě prodejce odradila od snahy zlákat zákazníky ke koupi svých výrobků.

„Měla jsem vyrazit raději včera, to bylo počasí daleko příjemnější. Ale co už se dá dělat, alespoň to rychle proběhnu. Když už jsem tady, nechci odejít s prázdnou,“ usmívá se navzdory vytrvalému dešti Martina Králová a míří ke stánku s keramikou.

Rožnovský trh, který uspořádala místní kulturní agentura T-klub, byl alternativou za chybějící tradiční jarmarky, na něž jsou Rožnované i přespolní na Masarykově náměstí léta zvyklí. Pravidelně akce ale musely být kvůli epidemiologické situaci v loňském i letošním roce zrušeny.

„Rožnovský trh je čistě prodejní dvoudenní akce, tudíž se lidé nedočkají doprovodného programu. Na oplátku jim však nabízíme více než padesát stánků na náměstí, které nabídnou opravdu širokou škálu zboží,“ popsal Pavel Jakubík, dramaturg kulturní agentury T-klub.

V nabídce obchodníků bylo možné nalézt ručně potištěný textil, přírodní kosmetiku, sýry a ovocná vína, květinové dekorace, proutěné košíky, keramiku, hračky, uzeniny, perníčky a mnoho dalšího.

Platná protiepidemická opatření se promítla do prostorového uspořádání stánků, mezi nimiž bylo nutné zachovat dvoumetrové rozestupy. Jak už bylo uvedeno, návštěvníci se nedočkali doprovodného hudebního programu, navíc nebylo možné na trhu pořídit jídlo či pití k okamžité konzumaci.