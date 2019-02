Paláček: Co se mi líbí a co mě štve?

Novojičínsko – Na ulici můžete potkat naši redaktorku, která vám bude pokládat záludnou otázku: Co se mi líbí/ co mě štve? A co na ní odpověděl Miroslav Paláček (46 let) z Nového Jičína?

Miroslav Paláček, 46 let, Nový Jičín | Foto: Deník/Adam Knesl

Co se mi na Novém Jičíně líbí? V Novém Jičíně jsem celkem spokojený. Náměstí se pěkně spravilo, je opravdu moc hezky opravené. Ve městě se mi žije vcelku dobře. Co mě tady naopak štve? Snad jen právě to náměstí, přesněji světla pod podloubím. Jsou v zimě nebezpečná, protože to na nich dost klouže. To je snad jediný problém.



Autor: Věra Růčková