Novojičínsko - Pravidelně pod tímto titulkem najdete dvě zprávy. Jednu, kterou považujeme za přínos pro náš okres. A druhou, která bude pravým opakem té první. Přečtěte si, co jsme vám připravili tentokrát.

Palec nahoru - ilustrační obrázek | Foto: DENÍK/David Chládek

Palec nahoru si za uplynulý týden určitě zaslouží všichni, kdo přišli k volebním urnám. V tomto ohledu je ale třeba vyzdvihnout zejména obce, kde se volební účast vyšplhala nad sedmdesát procent, což bylo v Bernarticích nad Odrou, Bítově, Bordovicích, Pustějově, Rybí, Slatině, Starém Jičíně a Lichnově. Tam dokonce scházelo jen 0,65 procenta k osmdesátiprocentní volební účasti. Palec nahoru a klobouk dolů.

Palec dolů lze opět udělit za volby. Zaslouží si jej voličská obec v Heřmánkách. To, že v jedné z nejmenších obcí bylo schopno přijít k volebním urnám pouze 42,95 procenta voličů, je zaznamenáníhodné. Je pravdou, že občan má právo volit, nikoliv povinnost. Ale sedět doma a nadávat na to, jak to všechno stojí za něco, a volby nic nevyřeší, je jen čirý alibismus.