Panychida za oběti holokaustu se uskutečnila v úterý 10. října odpoledne v parku společnosti Mateiciuc v Odrách.

Panychida za oderské občany, oběti holokaustu, v Odrách 10. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Účastníky akce, která měla připomenout bývalé občany Oder židovského vyznání, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů a už se nevrátili, přivítal její spoluorganizátor Zdeněk Mateiciuc. „Omlouváme se, ale seznam na pomníčku není úplný. Pokud se nám ještě některá jména podaří dohledat, tak je tam přidáme. Protože by bylo smutné, kdyby jména těchto lidí byla v Odrách zapomenuta, rozhodli jsme se umístit v parku továrny malý pomníček, který do jejich domova opět vrátí jejich jména a oni s námi zůstanou aspoň touto formou,“ řekl v úvodu Zdeněk Mateiciuc.

xx

Před malým památníkem k přítomným promluvil David Maxa, český reformní rabín působící v Praze. „Připomínat si tyto události je pro mě stále těžší a těžší. A to proto, že ti, kteří o hrozivých událostech holokaustu mohou podat očité svědectví, tedy ti, kteří byli přímo zasaženi bezmeznou nenávistí, nás pomalu opouští. Jednou nastane den, kdy na světě nebude ani jediný přeživší, ani jediný pamětník a šoa (hebrejský výraz pro událost, která je známější pod názvem holokaust, pozn. red.) vstoupí do historie. Ten den přinese otázku, zda se podaří udržet památku na hrozné události anebo zda zvítězí ti, kteří se je snaží bagatelizovat,“ uvedl David Maxa.

Rabím Maxa připomněl a přiblížil několik situací, které prožíval jako potomek židovského otce. "Asi rok před svou smrtí mě táta vzal do židovského muzea. Šli jsme také do Pinkasovy synagogy, jejíž stěny jsou pokryté jmény osmdesáti tisíc českých Židů, kteří byli zavražděni během šoa. Táta mi ukazoval dvě jména. Babičku Karolínu zavraždili v Terezíně, tetu Hedviku v Malém Trostinci, řekl. Do očí mi vhrkly slzy a nebyl jsme schopen slova. Když jsem se po chvíli zeptal tatínka: Proč? Odpověděl mi s takovou samozřejmostí v hlase, která mi vyrazila dech: Protože byly Židovky,“ přidal David Maxa střípek vzpomínek z doby, kdy mu bylo okolo deseti let.

xx

Dlouho prý přemýšlel nad tím, jak je možné, že někdo může být zbaven života za to, kým je. V patnácti letech si pak našel cestu k židovské identitě.

Po modlitbě, kterou rabín Maxa pronesl v hebrejštině, vystoupil Richard Szklorz, bývalý oderský občan, který donucen okolnostmi emigroval do Německa. Připomněl, že když po Mnichovské dohodě přijely do Oder jednotky německých vojáků, na náměstí je nadšeně vítaly davy lidí. „Každý, kdo měl uši, oči a rozum, mohl vědět nebo alespoň tušit, jakému zlu se upsali lidé, kteří tyto vojáky oslavovali,“ řekl mimo jiné Richard Szklorz.

Na závěr krátce vystoupila Milena Slaninová, předsedkyně židovské obce v Ostravě, která poděkovala organizátorům za akci i za památník. „A dovolte mi po našem židovském způsobu položit zde kamínek,“ uzavřela Milena Slaninová.