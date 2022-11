Lenka Havlínová si obchod v ulici Dolní brána otevřela asi před rokem: „Často jsem to urgovala. Hlavně to, co se dělo pod čtyřmi borovicemi. Bylo to děsné, když jsem viděla, jak tam někteří vykonávají malou i velkou potřebu, a pak si tam hrají děti se šiškami a podobně.”

Odstranění keřů a vyčištění plochy ocenila ve čtvrtek odpoledne i žena, která poblíž venčila psa. Chodí do parčíku pravidelně. „Předevčírem jsem tady byla s vnukem, je to tady teď parádní. Bylo by fajn, kdyby si sem zase chodila hrát děcka,“ poznamenala pejskařka.

Lenka Havlínová by byla ráda, kdyby se podařilo odstranit i křoviny u budovy spořitelny. Také toto místo se potýká s podobným problémem jako parčík v ulici Dolní brána. Navíc tu v teplých letních dnech přespávají lidé bez přístřeší.