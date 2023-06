Nový parčík se rýsuje v centru Mankovic na Novojičínsku. Bude sloužit účastníkům některých pohřbů i jako připomínka Moravských bratří.

Budování parku Moravských bratří v Mankovicích - 31. května 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Zatímco přeměna pozemku v parčík začala v květnu, práce na projektu mají podle starostky Mankovic Martiny Blažkové delší trvání. „Nejprve se dělalo na historických textech, protože to bude věnované památce Moravských bratří, konkrétně rodině Stachových,“ sdělila redakci Deníku starostka Mankovic.

Připomněla, že vedle vznikajícího parčíku naproti kostela stojí rodný dům Matouše Stacha, což byl první misionář obnovené Jednoty bratrské, který byl vyslán do Grónska. První polárník z Moravských bratří byl autorem prvních spisů seznamujících Evropu s jazykem Eskymáků.

Starostka Mankovic upřesnila, že park bude mít dvě části. „Jeho přední část bude sloužit jako pietní místo. V Mankovicích nám chybí místo, kde by se pozůstalí mohli rozloučit se zesnulým, který nebude pohřben na zdejším hřbitově. Lidi se doposud s tím člověkem loučí přímo na silnici, což není dobré,“ vysvětlila Martina Blažková s tím, že toto vlastně byl původní záměr.

Přední část parku nabídne ještě upravené okolí sochy Jana Nepomuckého, odpočinková místa s lavičkami a stojany na kola. Součásti projektu je také zrekonstruovaná studna.

Druhá, zadní část parčíku, bude věnovaná historii Moravských bratří, a to nejen těch z Mankovic. „Bude to i o Moravských bratřích z okolí, například ze Suchdola nad Odrou a jejich cestě do exilu v německém Herrnhutu,“ doplnila Martina Blažková a dodala, že obci se na projekt, který má být hotov letos v létě, podařilo získat dotaci.