Zájemci o rezidentní parkovací karty pro letošní rok si o jejich vystavení mohli začít žádat již od 1. října loňského roku a mohou žádat stále. Ředitel městské policie Frenštát pod Radhoštěm Vladimír Pražák připomněl, že podle nových Pravidel pro vydávání parkovacích karet ve Frenštátě pod Radhoštěm jsou karty na rok 2020 vydávány pouze pro parkování na ulicích Fr. Horečky a Rožnovská.

„Na služebně městské policie mohou žadatelé kartu vyřídit každé pondělí a středu ve vymezených časech. Poplatek za vystavení karty je sto korun,“ dodal Vladimír Pražák.

Ředitel frenštátské městské policie rovněž upozornil, že počet rezidentních karet na jednoho žadatele je omezen. „Pravidla upravují i maximální počet rezidentních karet. V situaci, kdy počet žadatelů výrazně převyšuje počet parkovacích míst, je možné si vyřádit jednu kartu na každého žadatele,“ upřesnil Vladimír Pražák.

Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová doplnila, že pravidla pro vydávání karet včetně vzoru žádosti o vydání rezidentní parkovací karty a čestného prohlášení naleznou zájemci na webových stránkách města nebo na služebně městské policie. Pravidla přesně upravují, co musí žadatel pro výdej rezidentní karty předložit a kdo je oprávněn o vydání parkovací karty požádat.

Omezení rezidentního parkování ve Frenštátě pod Radhoštěm trvá již od 1. ledna loňského roku. Od toho dne město rozhodnutím rady zrušilo tři parkovací zóny pro rezidenty, a to v ulicích Podkopčí, Markova a Dolní.

„Stále narůstá počet vozidel s vydanou rezidentní parkovací kartou, čemuž neodpovídá množství existujících parkovacích stání. Obyvatele dotčených lokalit to řeší tím, že parkují svá vozidla mimo tyto lokality, což vede následně k tomu, že obyvatele dalších oblastí vyžadují zřízení nových rezidentních parkovacích zón. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu a situaci to neřeší," uvedl loni Vladimír Pražák s tím, že rezidentní parkování také vyvolávalo nevoli mezi samotnými obyvateli. Ulice Fr. Horečky a Rožnovská tak jsou výjimkou.