Stejně jako většina jiných měst, i Kopřivnice se potýká s nedostatkem parkovacích stání poblíž centra. Od roku 2014 řeší tuto problematiku systémem rezidentních a abonentních karet, který je však potřeba aktualizovat.

„Obyvatelé ulic Sokolovské, Dukelské a Kpt. Nálepky si stěžují, že u svých domů nemohou zaparkovat ve večerních a nočních hodinách, nepokrytých stávající regulací. Chceme těmto lidem vyjít vstříc a zavést celodenní režim, který majitelům karet zvýší šanci zaparkovat na určených místech po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zároveň v této lokalitě dojde ke zkrácení bezplatného parkování pro nerezidenty, a to ze 180 na 60 minut,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný.

Výhody pro rezidenty s parkovací kartou

Rezidentům s parkovací kartou se tak výrazně zvýší možnost zaparkování v těchto ulicích. A nejen to, parkovací karta bude řidiče opravňovat rovněž k stání na části parkoviště u prodejny Albert, kde se zruší možnost parkování s parkovacím kotoučem.

Za to by však měli dotčení majitelé automobilů zaplatit zhruba 42 korun měsíčně, neboť v případě prvního automobilu počítá návrh se zpoplatněním roční parkovací karty částkou 500 korun. Každá další karta vyjde na tisícovku. Obdobná pravidla jako pro rezidenty by měla platit i pro abonenty, tedy vlastníky a zaměstnance provozoven v řešené oblasti.

Lidé, kteří v této lokalitě nebydlí ani nepracují, budou moci i nadále využít parkoviště u prodejny Albert. Aby se však zabránilo jeho delšímu blokování, budou zde od července umístěny parkovací automaty.

„Zpoplatnění je běžnou praxí, která zabraňuje dlouhodobému blokování parkovišť v takto exponovaných lokalitách. Nakupující se však nemusejí obávat, neboť první půlhodina k obstarání nákupu bude zdarma. Každá další hodina vyjde na 10 korun,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města.

Zpoplatnění se nevyhne ani vozidlům taxislužby, která budou moci na obvyklých místech před hotelem parkovat pouze se speciální taxi kartou. Od toho si radnice slibuje především zvýšení kultury parkování, na kterou si lidé z okolí často stěžují. Hosté hotelu budou moci využít parkovací karty, na jejichž zakoupení se již vlastník hotelu s městem dohodnul.

„Problematiku nedostatečného množství parkovacích míst v centrální zóně řeší celá řada měst, přičemž většina přistupuje k podobnému systému regulace a zpoplatnění. Jsme si vědomi toho, že nejde o krok populární, ale je potřebný. Jednoznačně jej doporučuje několik odborných analýz, které byl provedeny při zpracovávání Plánu udržitelné městské mobility,“ doplnil Miroslav Kopečný s tím, že tento dokument byl několikrát projednán s veřejností a schválen zastupitelstvem.

„Vnímáme však reakce dotčené veřejnosti a než vydáme definitivní nařízení, nepochybně se ještě budeme podrobnostmi zabývat,“ přislíbil starosta.

Zmiňovaná lokalita v centru města je jedinou, která je již regulací chráněna, bez této ochrany by zde místní hledali parkovací místa ještě obtížněji. Je řešena jako první, avšak v budoucnu se určitá forma regulace zřejmě nevyhne ani dalším oblastem.