Možnost odstavit vozidlo je také mezi zdejší školou a supermarketem, to však podle Novotného připadá výletníkům k horám daleko. Stejně jako prostranství před bytovkami. Časově omezené parkoviště, od pondělí do pátku mezi 7. a 18. hodinou maximálně na dvě hodiny zdarma, vzniklo u zdejšího turistického informačního centra. U hotelu U Kociána umožnila obec provozovateli, aby si vyhradil stání pro klienty, a podobné je to také u dalších ubytovacích zařízení.

Starosta zmínil také neoficiální, neplacené odstavné plochy na Pidnuli nebo u hospůdky Na Žabárně, která je už ale v katastru Frenštátu pod Radhoštěm. A také na točně Pod Javorníkem, kde se vyskytly určité trable. „I po doplnění dopravním značením, aby se tam mohly lépe otáčet autobusy, je to někdy komplikované. Občas tam posíláme policisty,“ doplnil. „Jen ojediněle se stane, že někdo zaparkuje před obecním úřadem, sundá ze střechy kolo a vyrazí na výlet,“ uzavřel starosta Trojanovic Jiří Novotný.