Nového generálního ředitele bude mít od 1. dubna kopřivnická automobilka Tatra. Je jím Lukáš Andrýsek, který má za úkol zvýšit výrobní kapacity Tatry a optimalizovat průchod zakázek firmou, aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku zákazníků.

Desetitisící vyrobené vozidlo společností Tatra Trucks. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Mluvčí společnosti Tatra Trucks Andrej Čírtek sdělil, že ke změně na pozici generálního ředitele dochází v souvislosti s vývojem Tatra Trucks. „Pavel Lazar řídil Tatru více než tři roky, ve kterých se stabilizovala, rostla, a připravil dlouhodobou strategii rozvoje se zaměřením na expanzi výroby, modernizaci produktových řad a zavedení nových zelených technologií pohonu a autonomního řízení,“ uvedl Andrej Čírtek. Nyní je podle něj třeba se soustředit na zvyšování výrobních kapacit, dodavatelský řetězec a zakázky.

Akcionáři, holdingy Czechoslovak Group (CSG) a Promet Group, zvolili do funkce nového generálního ředitele Lukáše Andrýska. Má za sebou téměř sedmileté působení ve společnosti DAKO-CZ, kde zastával pozice finančního a později generálního ředitele. Tento výrobce brzdových systémů pro železniční vozidla sídlící v Třemošnici pod jeho vedením expandoval. Tržby vzrostly během jeho působení z 950 milionů v roce 2016 na 2,48 miliardy korun v roce 2022. Výroba brzdových systémů se rozšířila do Ostravy i do Indie.

VIDEO: Desetitisící vůz vyrobený společností Tatra Trucks zamíří do Austrálie

Dosavadní generální ředitel Pavel Lazar v Tatře pokračuje, bude řídit připravovanou společnost Tatra Classic zastřešující aktivity v oblasti muzejnictví a stane se předsedou dozorčí rady společnosti Tatra Trucks a.s. Zastřeší z pozice ředitele Tatra Classic rozsáhlé aktivity Tatry v muzejnictví a související vztahy s městem Kopřivnice i Moravskoslezským krajem.

Jsme přesvědčeni, že Lukáš Andrýsek bude ten správný manažer, který strategii Tatry realizuje, zmodernizuje výrobu, zvýší produktivitu a posune dále výrobní schopnosti automobilky,“ zdůraznila Denisa Materová, členka představenstva Promet Group.

VIDEO: Unikáty, historie a velká auta. Takto vypadá nové muzeum v Kopřivnici

Nový generální ředitel Tatry považuje řízení jedné z nejslavnějších českých průmyslových značek za vrchol své dosavadní práce pro český průmysl. „Akcionáři očekávají, že Tatra využije sílící celosvětovou poptávku a přizpůsobí jí své výrobní kapacity. To je vzhledem k situaci, že Tatra vyrábí většinou unikátní vozidla v menších sériích, velmi náročný úkol. Ve spolupráci s kolegy, našimi dodavateli a dalšími partnery je ale zvládnutelný. Uděláme vše proto, aby Tatra pokračovala v růstu a přišla s inovovanými produkty pro dnešní svět, který stále více požaduje ekologickou mobilitu,“ řekl Lukáš Andrýsek.

Automobilka Tatra letos slaví desáté výročí od chvíle, kdy ji převzali čeští vlastníci. Připravuje premiéru vozidla poháněného vodíkem.