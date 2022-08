Starosta Petr Ertelt řekl, že byl určen likvidátor Sberbank a městu přišla výzva, aby přihlásilo svou pohledávku do 9. září.

„Do té doby musíme přihlásit svůj nárok, pokud likvidátor do té doby nezjistí, že musí dát tuto banku do insolvence,“ uvedl starosta a dodal v reakci, na předchozí průběh zasedání, že neřekl, že tyto peníze nebudou městu v rozpočtu chybět.

Tajemného pana Voka mělo i Slezsko, vlastnil državy kolem Nového Jičína i Fulnek

„Řekl jsem, že se s tou situací dokážeme nějakým způsobem vypořádat. Samozřejmě, že ty peníze nás časem mohou dostat do potíží – je otázka, jak dlouho bude trvat likvidace Sberbank. To ale zatím neví ani likvidátor,“ dodal fulnecký starosta.

Podle vedoucího finančního odboru městského úřadu Jana Bárty má město v současné době v příjmech propad zhruba deset milionů korun, ale ve výdajové časti má asi dvanáct milionů korun úsporu, takže rozhodující jsou investiční akce. Některé se přesunou z letošního roku na jindy, což pokryje také výpadek peněz uložených ve Sberbank. „Takže nebudeme muset dělat žádné rozpočtové změny, abychom snížili příjmy nebo zvýšili výdaje. Máme zajištěno financování v dostatečné výši,“ vysvětlil Jan Bárta.

Zastupitelka Krištofová se posléze zajímala o to, kdo byl konkrétní osobou, která dávala pokyny k převodům peněz na účty Sberbank. Starosta odvětil, že stejně jako v minulosti, to byl finanční odbor. To potvrdil také jeho vedoucí Jan Bárta s tím, že kompetentními osobami jsou on a hlavní účetní. Starosta k této informaci poznamenal, že finanční výbor prokázal prozíravost, když během roku zhruba 60 milionů korun, které mohl vložit na účty, rozložil do více bank, za což mu děkuje.

OBRAZEM: Kvitová má ve Fulneku síň slávy. „Jako legenda se ale necítím,“ řekla

„Nevím, za co tady děkujete, když město přišlo o pětadvacet milionů korun. Pro mě je to značná částka v rozpočtu. Jsou to peníze občanů, za které mohly být spravené komunikace, chodníky, mohla tady být zřízená rehabilitace,“ kontrovala Radka Krištofová.

Starosta reagoval slovy, že nemá představu, komu zastupitelka podsouvá lži, že město přišlo o 25 milionů korun. „Město zatím nepřišlo ani o korunu a může se stát, že ani o korunu nepřijde, akorát nevíme, jakém čase se to vyřeší,“ upozornil Petr Ertelt a posléze podotkl, že město mělo peníze ve Sberbank již zhruba dva roky, ale nikdo tuto skutečnost dříve nepřipomínkoval, včetně zastupitelů, kteří jsou ve finančním výboru. (ipa)