„Mám to tady ráda už odmala. Jezdili jsme tudy na chatu na Horečky. Teď to vypadá jinak, divočeji, od povodní v sedmadevadesátém roce,“ popisovala Katka. Co ji tentokrát překvapilo, byla příjemná teplota vody , která bývá běžně i v létě na peřejích pocitově ledová. Méně nadšení pochopitelně jevila z „hromádky“ pod toaletním papírem u břehu, jednoho z mála nepořádku po neukázněných návštěvnících.

„Lysá hora, Bezručův srub, Satinské vodopády… A dneska tady!“ prozradili nám Marie s Kamilem, kteří do Beskyd vyrazili na dovolenou z Olomoucka. Peřeje v korytě Ostravice jim místní doporučili jako další ze zajímavostí. Za to jim mohl tento pár – mimochodem milovníci přírodní vody a koupání v ní – vyslovit jedině díky. Osvěžení bylo vskutku příjemné. Poprvé tu byla ke své spokojenosti i jiná rekreantka, Kateřina od Říčan.

Usedlíci poznamenávali, že na místě je živo zejména odpoledne a o volných dnech. „Kolem vede cyklostezka z Ostravy do Beskyd a bývá na ní fakt rušno. Spousta kolařů neodolá a na peřejích si, jak se říká, skočí,“ potvrzují oblíbenost místní lokality.

Ke snadné dosažitelnosti přispěla i nedaleká silnice I/56 a ještě bližší železniční trať; jen je třeba z vlaku vysednout v Ostravici na zastávce, nikoliv až na konečné stanici nádraží.

„Je to samozřejmě pro obec významné místo a i našinci tady chodí na procházky i koupat se. Podle jednoho z trvale bydlících chatařů a otužilce tam voda mívá průměrně osm až dvanáct stupňů,“ řekla Pavlína Stankayová, starostka vesnice. Zmínila opravené chatky k pronájmu od soukromé majitelky přímo u peřejí. A dodala, že snad v brzké době investor zrenovuje i někdejší penzion.

Další, možná ne tak malebné a vyhlášené, ale mnohem klidnější místo, si lidé ke koupání vybrali kousek níže a severněji po proudu řeky. „Voda tu umí fajně zkrutit prsty na nohách!“ smál se chatař z Novojičínska relaxující u Ostravice se ženou a vnoučaty. Názorně předvedl, že v určité části je hluboko přes dva metry. Nad hladinou mu čouhala jen ruka, když stál na kamenech na dně…

Lidový automat, kdo nezaplatí, toho zveřejní



Pivní prameny, tato reklama stála s udáním vzdálenosti dvou set metrů u cyklostezky vedle peřejí. Odkazovala na součást bohaté nabídky gastronomického podniku Ostravický Dvorek. „Ve druhé sezoně zde máme výčepní samoobsluhu, lidový automat,“ uvedli provozovatelé u přístavby se čtyřmi pípami (střídají tu druhy piva, mají i nealko, jednotná cena devětatřicet korun), zásobami skla a kelímků. Stačí hodit do škvírky peníze – berou i papírové, ty však dole v kbelíku tak hezky necinkají – a načepovat si. Žíznivci si prý Pivní prameny, které mají většinou otevřeno od devíti hodin ráno do devíti hodin večer, oblíbili. Bohužel tady museli myslet také na nepoctivce, samooobslužný výčep hlídají kamery s upozorněním: „Případný neplatič souhlasí se zveřejněním svého obličeje!“