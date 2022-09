OBRAZEM: Toto jsou noví zastupitelé, kteří teď povedou Nový Jičín, podívejte se

Nejstarším zvoleným zastupitelem na Novojičínsku je Jaroslav Kotas. Dlouholetému zastupiteli Nového Jičína, jenž letos kandidoval za sdružení Je čas na změnu!, je 77 roků.

Naopak nejmladším novým zastupitelům je shodně dvacet let. V Libhošti to je David Bajer, který byl na kandidátce sdružení Společně a otevřeně pro Libhošť, ve Frenštátě pod Radhoštěm usedne do zastupitelské lavice Ondřej Bobiš, kandidující za hnutí ANO 2011.

Někde přišlo skoro sedmdesát procent voličů, jinde ani ne čtyřicet

O 69 setin procenta nižší byla účast v letošních komunálních volbách ve srovnání s volbami před čtyřmi roky.Zatímco v roce 2018 ze 123 244 voličů v seznamu, přišlo k volbám 58 375, což znamenalo volební účast 47,35 procenta, letos to bylo ze 121 064 voličů v seznamu 56 485. Volební účast tak byla 46,66 procenta.Ve městech na Novojičínsku byla tradičně nejvyšší účast ve Štramberku, kde přišlo odvolit 50,36 procenta z oprávněných voličů. Na pomyslné druhé příčce skončil Frenštát pod Radhoštěm s účastí 45,68 procenta a třetí byl Příbor s 45,18 procenta.

Novojičínsko po volbách: kde budou noví starostové a kde se naopak udrželi

Nejslabší účast zaznamenali ve Studénce, kde volilo jen 39,13 procenta z oprávněných voličů, čtyři setiny pod čtyřiceti procenty zůstala Kopřivnice a v Odrách překonala voličská účast čtyřicetiprocentní hranici o 93 setin procenta.Nejvyšší účast v obcích na Novojičínsku zaznamenali v Bernarticích nad Odrou, a to 69,52 procenta, jen o 11 setin procenta nižší byla volební účast v Bítově, a v Heřmanicích u Oder odvolilo 67,02 procenta z oprávněných voličů.Nejslabší volební účast v obcích byla v Kujavách, kde vhodilo do urny svůj volební lístek jen 39,19 procenta voličů, druhá nejnižší volební účast byla v Heřmánkách, 39,72 procenta, a třetí by v tomto žebříčku skončila obec Libhošť s volební účastí 41,44 procenta.Ve větší části novojičínského okresu lidé volili také do senátu.

Ze 113 146 voličů zapsaných v seznamu jich odvolilo 46 949, což znamená volební účast 42,69 procenta. V posledních volbách v roce 2016 v tomto volebním obvodu 67 – Nový Jičín byla v 1. kole volební účast 31,15 procenta. Je zřejmé, že důvodem tak nízké účasti před šesti lety byla skutečnost, že v době senátních voleb se nekonaly volby do zastupitelstev obcí, jak tomu bylo v roce letošním.