Několik málo dní zbývá do chvíle, kdy má společnost Valašské království opustit areál Štramberské Trúby. Dnes již bývalý provozovatel se předání snaží všemožnými prostředky zabránit.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Rozdílné pohledy na věc nepřestávají rozdmýchávat situaci kolem Štramberské Trúby. Zatímco radnice čeká na předání areálu k poslednímu květnu, dnes již bývalý provozovatel, společnost Valašské království, před dvěma dny zveřejnil petici za záchranu Turistické chaty Dr. Hrstky a proti rozdělení hradu Štramberk.

„Trúba opět žádá o pomoc! Tak jako v těžkých chvílích české historie vyjížděli na pomoc blaničtí rytíři, vyjíždíme v těžkých chvílích hradu Štramberk a jeho slavné věže Trúby na pomoc my, Rytíři hradu Štramberk ze Zámeckého kopce. Reagujeme tak na aktuální situaci kolem hradu, který musí být do 31. května vyklizen," vyvěsila na stránky štramberské dominanty své stanovisko společnost Valašské království, v čele s Jiřím Harabišem, s tím, že podobnou akcí se podařilo „zachránit" již sezonu v loňském roce.

Dvojí pohled

Radnice o existenci petice, zveřejněné na stránkách e- -petice.cz, ví. „Dnes dopoledne jsem od pana Harabiše obdržel mail, ve kterém se zmiňuje o petici a popisu situace, která podle něj nyní nastala," uvedl štramberský starosta David Plandor. „Můj pohled na věc je takový, že ačkoliv jsme se domluvili na vyklizení areálu k poslednímu březnu, nestalo se tak. Po dohodě s naším právníkem jsme se rozhodli, že nepodáme žalobu o vyklizení, ale že společně najdeme nějaké řešení. Uzavřeli jsme novou dohodu, kterou schválila rada města. V té je dáno nejen datum vyklizení, ale také to, že společnost městu uhradí náklady na nájemném," doplnil starosta Plandor.

K poledni 26. května měla petice něco málo přes tři desítky podpisů, jejich množství však rozhodnutí radnice zvrátit nemůže. „Těžko nyní soudit, co se vlastně děje. Podle dohody má být hrad předán nejpozději v pondělí," potvrdil termín předání štramberský starosta a pokračoval: „Pořád jde o dva různé pohledy na věc. Zatímco Valašské království za změnou vidí to, že je město z Trúby vyštvalo, my se na to díváme jinak. Už i minulé vedení mělo jakési pochyby a neprodloužilo smlouvu, což jsme ctili a snažili jsme se dohodnout na kompromisu." V prozatím chybějících nájemcích areálu hradu radnice problém nevidí, naopak.

„Máme za to, že když se areál hradu rekonstruuje, je nejlepší, když tam v tu dobu žádný nájemce není. Je to z toho důvodu, abychom zabránili problémům s nižšími tržbami, ušlým ziskem a požadovanými náhradami po vlastníkovi, jako tomu bylo v minulosti," vysvětlil David Plandor.

Na závěr dodal povzbudivou zprávu pro všechny, jež se návštěvy Trúby nemohou dočkat: „Jakmile se dokončí část, která umožní vznik bezpečného průchodu, Trúbu zpřístupníme. V tuto chvíli máme na devadesát pět procent přislíbeno, že to bude na letní prázdniny. Po hlavní sezoně se pak dodělají zbylé venkovní práce. Také nový provozovatel chaty Dr. Hrstky byl už vybrán."