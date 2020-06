O tom, že fulnecká rodačka Petra Kvitová by mohla mít ve městě vlastní expozici, hovořili zastupitelé Fulneku na svém zasedání v pondělí 8. června.

Starosta města Petr Ertelt řekl, že vedení města má snahu podstatně posílit turistický ruch ve Fulneku. „Shodli jsme se na tom, že musíme nabídnout široké spektrum zájmových záležitostí a informací. Nechceme se orientovat jen na historii, protože doufáme, že tady budou přijíždět i rodiny s dětmi. Takže chceme nabízet nějaké vyžití pro všechny věkové skupiny,“ nastínil Petr Ertelt.

Poté fulnecký starosta dodal, že v Komisi pro cestovní ruch a kulturu padlo také jméno Petry Kvitové. „Že bychom ji oslovili a vytvořili nějaký prostor, kde bychom mohli návštěvníkovi ukázat celosvětovou celebritu,“ pokračoval Petr Ertelt s tím, že Petra Kvitová již s městem jednala a společně se domluvili se na nějakém postupu. „Chceme, abychom v příštím roce, když se otevřou po renovacích kostel Nejsvětější Trojice, Památník Jana Amose Komenského a nějaké drobnější věci, otevřeli v Knurrově paláci prostory, kde bychom prezentovali Petru Kvitovou jako naši rodačku,“ dodal starosta k projektu, který má zatím název Síň slávy Petry Kvitové.

Předseda Komise pro cestovní ruch a kulturu Petr Moc sdělil, že v komisi vytipovali několik okruhů s nimiž by mohli obstát v konkurenci. „Jeden z klíčových by byl o wimbledonské vítězce Petře Kvitové. To je jméno, které neznají jen Češi, ale mnoho lidí ve světě,“ zdůraznil Petr Moc a připomněl, že když v roce 2015 byla ve Fulneku týdenní výstava artefaktů Petry Kvitové v kostele sv. Josefa ve Fulneku byl o ni velký zájem.

„Musí to být v souladu s tím, jak by to chtěla Petra. Je jasné, že lidé lační po atrtefaktech jako je salátová mísa z Wimbledonu, ale třeba také kolo, na kterém Petra jezdila na tréninky. Musíme dát dohromady mnoho těchto věcí a příběhů. Lidé budou chtít znát místa, kde Petra pobývala, trénovala a podobně,“ upozornil Petr Moc a dodal, že výstava musí být interaktivní. Podle něj by nyní město mělo vypsat soutěž na návrh, jak by „expozice“ měla vypadat. Zapojit by se měla široká veřejnost, město by mělo oslovit vysoké školy se zaměřením na sportovní management, umělecké školy a podobně.

Starosta doplnil, že Petra Kvitová souhlasila s tím, že nehodnotnější poháry a ceny za vítězství v turnajích dá k dispozici v originálech. „Nebude to až tak levná záležitost, musíme zajistit pojistky a bezpečnost, proto se s Petrou jednalo, že by šlo o dlouhodobou výstavu, třeba na pět až deset let.,“ poznamenal Petr Ertelt.

Bratr Petry Kvitové, zastupitel Libor Kvita, dodal, že vystaveno bude vždy asi šest až sedm velkých pohárů, které by se po čase vyměnily za jiné. „Už jsem to konzultoval s mluvčím společnosti Miroslava Černoška (podnikatel a majitel TK Agrofert Prostějov, za nějž Petra Kvitová hraje – pozn. red.), s bezpečností, mám kontakty na lidi, kteří dělají podobné výstavy,“ řekl.

„Nevíme kolik nás to bude stát, ale začali jsme na tom pracovat,“ uzavřel starosta Fulneku Petr Ertelt.