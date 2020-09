Deklarace vznikla poté, co kopřivnické zastupitelstvo na zasedání 27. srpna odvolalo z funkcí stávající místostarosty a členy rady města. V radě zůstal jen Miroslav Kopečný (ODS) coby starosta. Novou radu doplnili Dušan Krumpolc (ANO), René Lakomý (SNK), Filip Grygarčík (ANO 2011), Zdeněk Babinec (ODS), Ivan Telařík (SPD) a Ladislav Stehlík (Piráti).

Deklaraci podepsali Hnutí ANO 2011, ODS, Piráti pro Kopřivnici, ČSSD, Pro Zdraví a Sport a dále, jak stojí v listině: „Zastupitelé, kteří přistoupili k tomuto ujednání a současně nejsou žádnými členy jiných politických subjektů“.

Právě na větu o takzvaně nezařazených zastupitelech zastupitel za Piráty pro Kopřivnici Ladislav Stehlík trochu spoléhal. Nastínil to také ve vyjádření, které k věci Novojičínskému deníku poskytl. „Z SPD tam není podepsán žádný člen. V komunálních volbách se to běžně dělá, že je kandidát buď členem strany nebo nezávislým kandidátem na kandidátce té strany. Oba lidé, kteří působí v kopřivnickém zastupitelstvu, jsou nezávislí kandidáti. Myslel jsem si, že kvůli tomu nebude tak velký problém, když to nejsou členové, ale jen nezávislí kandidáti. Hlasování na krajském fóru ukázalo, že i toto vadí. Což jsem nevěděl,“ sdělil Ladislav Stehlík.

Dodal, že určitě bude na vzniklou situaci reagovat. „Teď je otázkou, jak se domluvím s vedením města, protože, samozřejmě, nechci způsobit problémy. Musím ten postup prokonzultovat,“ doplnil Ladislav Stehlík, jemuž vadí, že Novojičínský deník zmínil, že nová koalice funguje s tichou podporou KSČM.

Deník ale vychází z toho, co uvedl na zasedání 27. srpna zastupitel za KSČM Karel Kuboš, poté, co se vytvořila nová rada. „Naše strana není signatářem prohlášení, které bylo uděláno, ale byli jsme u toho aktivně zúčastnění a podpořili jsme to zejména proto, že šlo o řešení otázek, že uděláme z komisí v místních částech, povýšíme je na výbory… Ta naše podpora vychází z našeho programového prohlášení, personálně to necháme na těch, kteří tu koalici vytvoří…,“ řekl mimo jiné Karel Kuboš.

ODS o nevhodnosti spolupráce jen hovoří

Zatímco Piráti postupují v souladu se svými proklamacemi o zákazu spolupráce s SPD a KSČM i na komunální úrovni neústupně, ODS o nevhodnosti této spolupráce jen hovoří. Přestože informace o koaliční spolupráci s SPD a tiché podpoře KSČM má minimálně 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, jehož Deník v této věci oslovil, není zatím patrná žádná reakce.

Sebereflexe chybí také zastupitelům ODS v kopřivnickém zastupitelstvu. Jejich lídr do voleb v roce 2018, dnešní starosta Miroslav Kopečný, totiž na závěrečné předvolební besedě pořádané 28. září 2018 místní kabelovou televizí KTK veřejně prohlásil: „Nejsme připraveni jednat s komunistickou stranou tradičně, s SPD také ne. Jsme připraveni jednat se všemi ostatními stranami především pravicovými a středopravicovými, a moc bych si přál, aby se podařilo sestavit koalici z méně stran, aby dohoda na těch zásadních věcech byla jednodušší“.