Pivobraní v Novém Jičíně již podesáté! Akce letos poprvé potrvá dva dny. V pátek 21. a v sobotu 22. června se na Masarykově náměstí představí více než 30 minipivovarů z domácího regionu i ze zahraničí. Na pódiu se vystřídají skupiny Vltava, Čechomor a Mydy, imitátor Petr Jablonský nebo komici stand-up show Na stojáka. Hlavní hvězdou festivalu bude skotská kapela Nazareth.

Pivobraní. | Foto: Deník/Simona Mikšová

„Desáté narozeniny oslavíme opravdu velkolepě. Přiťukneme si s rockovou legendou, kapelou Nazareth. Speciálně pro Pivobraní jsme vytvořili únikovou hru, která účastníky zavede do temných chodeb radničního sklepení i do okolí náměstí,“ uvedla vedoucí pořádajícího Návštěvnického centra Nový Jičín Radka Bobková. Novou podobu bude mít i rodinná stezka z dílny Rodinného centra Mozaika. Na trase po dominantách náměstí budou soutěžící plnit úkoly a hledat písmenka do tajenky pomocí QR kódu.

Premiéru bude mít i královská pivní soutěž. „Po celou sobotu si mohou zájemci měřit síly v hodu šipkami na terč. Čtyři nejúspěšnější z řad žen a mužů se spolu utkají v 17 hodin a na zádech budou mít navíc pivní šerpu. Ženy ponesou 17 kilogramovou a muži 21 kilogramovou zátěž. V pátek vyzkoušíme soutěž v pojídání párků v rohlíku,“ doplnila Bobková.

Součástí doprovodného programu bude jízda historickým autobusem Tatra z roku 1929 po stopách bývalých pivovarů, právovárečných domů a významných hostinců Nového Jičína. S kulturním programem a gastronomií se letos připojí i partnerská města - italská Novellara, slovenská Kremnice a polské Świętochłowice. Pivobraní nabídne i velké množství gastrospecialit od regionálních pěstitelů, chovatelů, pekařů, obchůdků, restaurací a dalších provozoven.

Po dobu konání festivalu je pro motoristy parkování na území Nového Jičína zdarma. Budou vypraveny i mimořádné autobusové spoje MHD i příměstské dopravy. Návštěvnické centrum se svými expozicemi Generál Laudon a Klobouky bude v rámci sobotní akce otevřeno do 18 hodin. Celý program Pivobraní je k dispozici na: www.pivobraninj.cz; www.icnj.cz