FOTO, VIDEO: Svatý Martin zatím nepřinesl sníh, ale dorazil na náměstí Frenštátu

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman na jednání upozornil, že navrhl záměr prodeje pozemku nezveřejnit . „V minulosti architekt Aleš Krkoška zpracoval studii na tento prostor a my bychom chtěli zahájit hledání nějakého dotačního titulu k tomu, abychom se tento záměr realizoval. Troufám si říci, že to území má nějakou historickou hodnotu. Kdysi tam bývalo koupaliště, bylo využívané, a žádná zóna, která by připomínala historii frenštátských spolků, ve městě není,“ vysvětlil důvod svého návrhu Jan Rejman.

Bohatá historie, střelecký spolek existuje od roku 1835

Radní Karel Míček doplnil, že ve Frenštátě je řada spolků, například střelecký, který existuje už od roku 1835, nebo Pohorská jednota Radhošť. „Je to vedle cyklotrasy, vybudovalo by se tam nějaké vzpomínkové místo, kde bude zmíněna historie spolků, významní představitelé,“ rozvedl myšlenku Karel Míček.

FOTO: Větší krásu jste neviděli. Západ slunce a mlžná atmosféra na Pustevnách

Zastupitelka Zita Kučová připomněla, že zájem o pozemek už projevilo několik kupců, ale město jeho prodej pokaždé odmítlo. „Je to dobré místo, nikomu tam nic nepřekáží, byla by škoda zbavovat se toho pozemku,“ míní Zita Kučová. Pro to, aby záměr prodeje pozemku nebyl zveřejněn, nakonec hlasovalo všech 21 zastupitelů.

Frenštátské "plivátko" vzniklo v roce 1909. Mělo rozměry 25 krát 10 metrů a hloubku od půl po dva metry. Funkční bylo ještě v 70. letech minulého století. Studie architekta na místě počítá s přístřeškem, na jehož stěnách by byly připomínky spolků a osobností. Zbývající plocha by měla sadovou úpravu, by by zde dětský koutek a odpočinková zóna. Starosta Jan Rejman naznačil, že při případném budování památníku frenštátských spolků by se město nemuselo striktně držet této studie. (ipa)