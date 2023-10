Do plné pohotovosti uvedli své dílenské kapacity provozovatelé pneuservisů z Novojičínska. Sezona přezouvání na zimní „gumy“ se přiblížila. A někde už dokonce začala.

Pneuservisy na Novojičínsku před přezouvací sezonou, 10. 10. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Máme rezervační formulář, kde se klienti objednávají. Pomalu se začíná plnit,“ konstatoval Michael Cavro z MC Pneu v Lubině u Kopřivnice. Od druhé poloviny měsíce do konce listopadu zde zavedou posílený provoz - v pracovní dny od osmé ráno do pěti hodin večer. Jinak fungují jen do čtyř a v pátek do tří hodin. „Očekáváme pětačtyřicet aut denně,“ odhadl provozovatel.

Přímo v Kopřivnici u Jakuba Nováka s takovými fofry nepočítají, přezouvání pneumatik tu totiž zřídili jako službu k servisu a využívají ji víceméně jen stálí klienti. „Ani gumy skladem nemáme. Naopak, těch, co si u nás řidiči ukládají, máme plno a další už uskladňovat nebudeme,“ upozornil majitel. Auta typu Škoda Fabia zde zvládne mechanik přezout do půlhodinky, velké SUV s run-flat pneumatikami pak dělají dva chlapi i více než hodinu.

„Dneska už málokdo jezdí na plechových discích. Skoro všichni mají elektrony,“ zmínil Jiří Pavelka z Příbora. I u něho v dílně se už projevuje vyšší zájem o služby. „Čekám, že houfně začnou auta najíždět od druhé půlky měsíce, to přijde ten zlom,“ nechal se slyšet.

Novojičínská firma Jacob´s Garage vyzkoušela před koncem letošní zimy soutěž o přezutí a vyvážení gratis. Moc se to ale nechytilo. „Teď budeme tuto nabídku dávat spíš do tomboly na plesech,“ prozradil šéf Jakub Kopecký. Zaměřuje se hlavně na opravy motorů, a tak nepředpokládá, že by kvůli přezouvání letních pneumatik na zimní posiloval otevírací dobu. „Čekací doba? U nás maximálně den dva,“ poznamenal.

Pneuservis Pavelka, Ostravská 70, Příbor

Cena za přezutí: od 700 Kč za plechové disky, od 800 do 1000 Kč za většinu elektronových kol, maximální rozměry do 1200 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 Kč za sadu

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin

Jacob´s Garage, Bohuslava Martinů 1885/2, Nový Jičín

Cena za přezutí: plechové disky 700 Kč včetně vyvážení, hliníkové disky 800 Kč včetně vyvážení, přehození sady kol s vyvážením bez přezouvání 450 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: pouze stálým zákazníkům za 300 Kč na sezonu

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 17 hodin

Václav Jaksch, Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín

Cena za přezutí: paušál 1000 Kč za automobil se vším všudy

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: nenabízí tuto službu

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 15 hodin

Jakub Novák, Dělnická 993/57, Kopřivnice

Cena za přezutí: od 600 Kč za běžné osobní auto, 800 až 900 Kč za dodávku, až 1500 Kč za náročné přezouvání velkých SUV

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 300 Kč za sezonu od podzimu do jara nebo od jara do podzimu (už je plný sklad)

Otevírací doba pneuservisu: od 7 do 17 hodin

MC Pneu, Lubina 453, Kopřivnice

Cena za přezutí: od 850 do 950 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 Kč za sadu

Otevírací doba pneuservisu: mimo sezonu pondělí až čtvrtek od 8 do 16, v pátek od 8 do 15 hodin, v sezoně (od 1. dubna do 31. května a od 15. října do 30. listopadu) pak pondělí až pátek od 8 do 17 a v sobotu od 8 hodin do 11.30

Dobré gumy, Příborská 2392, Zelinkovice

Cena za přezutí: podle rozměru a typu disků od 750 po 1500 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: neuskladňují

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin pondělí až pátek, soboty po telefonické domluvě od 8 do 12 hodin

K&K Pneu, Česká 51, Ostrava-Zábřeh

Cena za přezutí: 870

Cena za uskladnění pneumatik: 1ks za 1,25 Kč/den

Otevírací doba: Po-Pá 8-17 hod.