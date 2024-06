Po vydatných deštích začaly v noci z pondělí na úterý stoupat některé vodní toky na severní Moravě a ve Slezsku. Okolo 6. hodiny ranní se na třetí stupeň povodňové aktivity dostala říčka Ropičanka na Třinecku v měřicí stanici Řeka, vyplývá z informací hydrologů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Mapka ČHMÚ s výstražnými informacemi. | Foto: ČHMÚ

Právě v Třinci byla také situace nejhorší, když zde voda zaplavila sklepy a chodníky ve městě. „Déšť působí problémy hlavně na Frýdecko-Místecku. Hasiči od pondělního večera do dnešního rána vyjeli téměř ke stovce zásahů. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů, čistili zanesené kanálové vpusti,“ informoval mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Ti vyjížděli ke 174 případům v celém kraji, z nichž 150 spadalo na Frýdecko-Místecko. „Jednalo se převážně o zatopené sklepy a ucpané kanálové vpusti. V Čeladné a Třinci museli hasiči na několika místech odklonit tekoucí vodu pomocí pytlů s pískem,“ upřesnil Lukáš Popp.

Meteorologové uvedli, že v Beskydech a okolí spadlo od večera 60 až 140 milimetrů srážek. V zasažené oblasti nadále prší, ale srážky již slábnou.

Déšť v Třinci zatopil třeba dům s pečovatelskou službou. „Už během noci jsme sledovali škody napáchané vodou, spadlo několik čísel vody. Bohužel právě dům s pečovatelskou službou právě prochází opravou střechy, což nám situaci zkomplikovalo,“ přiznal Ivo Kaleta, náměstek třinecké primátorky.

„Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací,“ varují meteorologové.

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková ČTK řekla, že v regionu je v platnosti devět prvních stupňů povodňové aktivity, na čtyřech místech jsou v platnosti druhé stupně. Jedná se o Ropičanku v Řece na Frýdecko-Místecku, Lubinu ve Vlčovicích na Novojičínsku, Olši v Českém Těšíně na Karvinsku a Stonávku v Hradišti na Karvinsku.

„Přívalové deště nám tady dvakrát třikrát do roka podobné problémy nadělají. Z těch komunikací to někdy do domků zteče. Sám mám doma 90 čísel vody,“ vyprávěl v úterý ráno například Pavol Lukša, starosta Čeladné, kde v noci napršelo právě zmiňovaných 140 milimetrů srážek, tedy velké množství.

„Srážky během nočních hodin byly velmi intenzivní, například na Javorovém spadlo 156 milimetrů srážek,“ řekla mluvčí. Dodala, že v Beskydech navíc stále prší a déšť by podle prognózy měl ustávat v odpoledních hodinách. Vodohospodáři už zvýšili také odtok z vodních nádrží Morávka a Žermanice.