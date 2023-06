Mohl se jmenovat Tatra nebo Severka. Nový domov pro seniory, který staví Moravskoslezský kraj v Kopřivnici, nakonec bude mít jméno Domov pod Bílou horou. Stát bude 366 milionů korun.

Stavba Domova pod Bílou horou v Kopřivnici - červen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Kopřivnice je poslední obcí s rozšířenou působností, která nemá domov pro seniory,“ upozornil místostarosta Kopřivnice Stanislav Šimíček na setkání, které se ve městě uskutečnilo kvůli probíhající výstavbě domova pro seniory.

Domov postaví Moravskoslezský kraj a bude to pro něj premiéra. „Vždycky jsme zvětšovali prostory, rekonstruovali, ale ani jeden domov jsme nepostavili,“ řekl Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast.

Hejtmanství chce, aby místo mělo také duchovní rozměr, proto bude součástí domova veřejná kaple, která bude přístupná nejen přes domov, ale i zvenčí. V domově bude rovněž ordinace lékaře, místnost pro paliativní péči, zázemí pro zaměstnance a místnost pro terapie.

„Zájem o paliativu v domovech roste. Pro nás je přirozenější, aby člověk zemřel v domově, kde pobýval, než abychom ho převáželi do nemocnice a nechali ho umírat na lůžku tam. Takže pokud si bude přát, zůstane u nás v domově, aby postupně odešel z tohoto světa,“ pokračoval náměstek hejtmana s tím, že v žádném případě domov nebude přijímat lidi s prvním a druhým stupněm závislosti. „Tito lidé mají zůstat v přirozeném prostředí. Víme o dobrých službách na území Kopřivnice, kde je Charita, Slezská Diakonie, kde se umí starat o lidi, kteří jsou doma,“ poznamenal Jiří Navrátil.

O stavbě domova pro seniory se v Kopřivnici hovořilo řadu let. Až na základě memoranda město v roce 2020 bezplatně převedlo na kraj objekt stravovny a pozemky, 4. července 2020 stavební úřad vydal stavební povolení. Na místě vzniká pětipatrová budova, ve které bude celkem 84 míst, 32 míst je určeno pro domov pro seniory a zbývajících 52 pro domov se zvláštním režimem, tedy pro klienty s vážnými chorobami jako jsou stařecká demence, alzheimer a podobně.

Jiří Navrátil, jenž pochází z Kopřivnice, přiznal, že vybudovat domov pro seniory bylo jeho velké přání. Přidal také poznámku, jak vznikl název zařízení. „Někdo navrhoval Severka, někteří chtěli název Tatra. Přišel jsem s tím, že tady je Bílá hora, má to vztah k tomu městu – takže se to jmenuje Domov pod Bílou horou,“ poznamenal.

Domov sice ještě nestojí, ale Moravskoslezský kraj už v dubnu vybral jeho ředitelku. Tou bude Jana Prášková, bývala vedoucí odboru sociálních věcí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kontroluje výstavbu, povede vybavování a především pracuje na organizační struktuře. „Pilujeme organizační strukturu, kolik pracovníků budeme potřebovat na jednotlivé pozice,“ vysvětlila Jana Prášková a upřesnila, že celkově domov zaměstná okolo 80 lidí. Výběrová řízení budou zveřejňována na webových stránkách domova.

Stavba domova má být ukončená v lednu 2024, od 15. dubna budou lidé moci podávat žádosti. Od července by se do domova měli začít stěhovat noví klienti. Jiří Navrátil upozornil, že ze zákona není možné vyčlenit některá místa pouze pro občany Kopřivnice. Žádost si totiž může podat člověk odkudkoliv v České republice. „Lidé budou do domova přijímáni na základě potřebnosti, kterou budeme prověřovat. Při posuzování se ale mohou zohlednit některé body. Proč brát někoho z Prahy, když je tady člověk z Kopřivnice, který tady má blízkou rodinu, která ho může navštěvovat,“ nastínil Jiří Navrátil.

Celkové náklady na stavbu domova mají být ve výši 366 milionů korun. Poskytování služeb v prvním roce zaplatí Moravskoslezský kraj, v dalších letech se na provozních nákladech má podílet i město Kopřivnice.