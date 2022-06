Podívejte, opravené kaskády jsou atrakcí Beskyd a chrání lidi před velkou vodou

/FOTOGALERIE/ Po sedmi letech a sedmi etapách mají vodohospodáři hotovo to, co ve své mluvě nazývají „spádovými objekty“ na bystřině tekoucí ze svahů Lysé hory do říčky Morávka v Beskydech. Nových kaskád je na toku Mohelnice celkem dvacet.

Povodí Odry opravily unikátní soustavu dvaceti kaskád na bystřině Mohelnici v Raškovicích a Krásné v Beskydech po její soutok s říčkou Morávkou, 21. 6. 2022. | Foto: Deník/Radek Luksza