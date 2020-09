Všechny účastníky akce postupně přivítali hlavní pořadatelka Anna Římanová, předsedkyně Svazu tělesně postižených v Bílovce, který letos slaví 20 let od svého založení, Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Rostislav Musila, bývalý tajemník bíloveckého úřadu, dnes starosta obce Slavkov na Opavsku a také bílovecká starostka Renata Mikolašová. Předřečníci se shodli v tom, že lepší než být zavřený doma a bát se koronaviru, je zasportovat si a přijít tak na jiné myšlenky. Neboť jak uvedl Jiří Navrátil, velkou roli v boji proti nemocem hraje právě psychika.

Pak už se více než šest desítek účastníků z Bílovce, Nového Jičína, obce Rybí, Slavkova na Opavsku a Ostravy rozešlo po jednotlivých sportovištích. Na louce před školou si vyzkoušeli hod kroužky na jehlan, bolloball, což byl hod dvěma svázanými míčky na dřevěnou konstrukci tak, aby se míčky zachytily. Málo známou hrou byl rovněž cornhole, což byl hod pytlíkem naplněným kukuřičnými zrny na díru v šikmé desce. „Stálo by to asi deset tisíc korun, ale podařilo se nám to domluvit s pánem, který nám to udělal za tisícovku. Našila jsem sáčky, sehnala kukuřici ze ZZN a je to,“ řekla k americké hře cornhole Anna Římanová, která také vymýšlela společně s hlavním rozhodčím Ivanem Štefkem jaké disciplíny do víceboje zařadí.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Nechyběly ani klasičtější disciplíny, ty se odehrávaly na hřišti za školou. Soutěžící tam házeli šipky na terč, tenisové míčky na terč na zemi, basketbalový balon na koš a vyzkoušeli si i střelu florbalovým míčkem na branku.

Původně organizátoři očekávali 92 soutěžících, ale někteří se posledních informací o šíření koronaviru zalekli, a tak účast odřekli. I tak se jich nakonec sešlo 64.

„Někteří lidé nevěděli, co se bude dít, kvůli těm nejednoznačným opatřením. Proto nakonec účast odřekli. Ale my jsme to uspořádali, protože není důvod to nedělat,“ řekla pro Novojičínský deník starostka Bílovce, která se bavila stejně dobře jako soutěžící. Ani jeden z nich totiž z víceboje neodešel s prázdnou. „Ti nejlepší dostanou poháry a pro každého soutěžícího je nachystaná taška s upomínkovými předměty,“ doplnila Renata Mikolašová.“