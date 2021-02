Kupodivu bylo poměrně hodně lidí, kteří s nasazeným respirátorem na obličeji kráčeli také centrem Nového Jičína, a to i v případech, že široko daleko od nich nikdo nebyl.

Očekávané fronty před lékárnami nebylo nikde vidět, a to i přesto, že zájem o respirátory v posledních dnech velmi stoupl. Velký zájem o respirátory potvrdila jedna z pracovnic lékárny Dr. Max v Kauflandu v Novém Jičíně.

„Už to trvá nějakou dobu. Stává se, že nám respirátory dojdou, ale nejpozději v průběhu několika dnů doplníme zásoby. Dodavatel se to snaží vykrývat,“ uvedla zaměstnankyně lékárny. Většina lidí si podle ní kupuje kolem tří respirátorů, najdou se ale i zákazníci, kteří berou jedno až dvě balení po pěti kusech.

Tak jako v podobných situacích bude dodržování vládního nařízení kontrolovat také novojičínská městská policie. Její velitel Daniel Rýdel pro Deník uvedl, že se na tyto kontroly strážníci nijak speciálně nezaměřují.

„Zatím to máme v rámci běžných pochůzek a samozřejmě v případě individuálního oznámení od občanů, že někde dochází k excesivním případům. Na tato oznámení vyjíždíme,“ řekl Daniel Rýdel.

Velitel Městské policie Nový Jičín dodal, že ještě vyčkávají, co bude dál, neboť se zřejmě schyluje ještě ke zpřísnění opatření. „Každým dnem se to mění, takže vyloženě se na to nezaměřujeme,“ doplnil Daniel Rýdel. Strážníci se zatím snaží působit hlavně preventivně, v případě, že narazí na nějaký závažnější případ porušení, budou ho řešit pokutou případně ho předají k řešení správnímu orgánu.