Několika hodinový happening na novojičínském Masarykově náměstí připomene v neděli výročí 17. listopadu „Jednotlivá vystoupení jsou koncipována jako ohlédnutí do historie, za listopadovými události roků 1939 a 1989, a připomenou i nejvýraznější osobnost sametové revoluce Václava Havla,“ sdělila mluvčí města Marie Machková. Program začíná ve 14 hodin.

V 16:45 hodin vystoupí legendární skupina The Plastic People of the Univese, v 17:11 hodin se Nový Jičín připojí k celorepublikové akci Paměti národa a ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie se rozezní zvony.

„Klub vojenské historie Fenix s amatérskými herci Divadla bez portfeje zinscenují manifestaci studentů v roce 1939, násilné uzavření vysokých škol a brutální zákrok okupantů proti vysokoškolákům. Symbolem událostí v roce 1989 je dramatik a politik Václav Havel, který, už jako první prezident České republiky, v roce 1999 navštívil Nový Jičín,“ připomíná dále mluvčí.

„Pokusíme se zrekonstruovat jeho příjezd do našeho města. Herce znázorňujícího tehdejší hlavu státu přivítá, stejně jako v roce 1999, dnes emeritní starosta Pavel Wessely,“ řekla ředitelka pořádajícího Městského kulturního střediska Iva Pollaková. Přímo na náměstí Divadlo bez portfeje předvede část hry Audience. Václava Havla bude připomínat i jeho obývací pokoj postavený ve vestibulu radnice. V aule bude instalovaná výstava fotografií zachycujících Václava Havla, jeho texty a citáty. Výstava bude přístupná v době úředních hodin radnice až do 2. prosince.

„V kině proběhne od 18:30 hodin beseda s Petrem Jančárkem, autorem právě dokončovaného dokumentárního filmu Tady Havel, slyšíte mě? Návštěvníci kina mohou ještě před premiérou zhlédnout ukázky filmu,“ doplnila Pollaková.

KOPŘIVNICE

Kopřivnice se věnuje připomínce sametové revoluce formou různých akcí již od poloviny října, neboť je zařazená v projektu 30 měst paměti národa. V sobotu 16. listopadu vystoupí v 18 hodin v sadu Dr. E. Beneše kapela The Plastic People Of The Universe. Hlavní oslavy začnou v neděli 17. listopadu v 16 hodin u pamětní desky Obětem komunismu u ZŠ Dr. Milady Horákové.

Odtud projde lampionový průvod přes náměstí do sadu Dr. E. Beneše, kde od 16.50 hodin vystoupí kopřivnické dětské sbory, bratři Galiové a Pěvecké sdružení Kopřivnice. V 17.11 hodin se rozezní zvony stejně jako v dalších 29 městech paměti národa v České republice. Vše zakončí v sadu Dr. E. Beneše v 18 hodin Poselství svobody a koncert Lenky Szabó Hrůzové s kapelou LoGarytmy.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se uskuteční v neděli 17. listopadu Vzpomínkové setkání u Jonáše s odhalením pamětní desky k výročí 30 let svobody 1989 – 2019. Od 16 hodin u kašny s Jonášem na náměstí Míru také zavzpomínají pamětníci a zazpívá pěvecký sbor Nyklband. Ve vestibulu radnice by měla být výstavka k výročí.

STUDÉNKA

Výstava k výročí sametové revoluce je také vod začátku listopadu v městské knihovně ve Studénce. Jmenuje se Střípky z listopadu 1989 v Olomouci a přibližuje dobu očima tehdejší studentky.

V neděli vyjde v 17 hodin od Rodinného centra v Tovární ulici lampionový průvod, o půl hodiny později začne na náměstí republiky pietní akce. Zahraje kapela Flegmens, která připomene písně spojené se sametovou revolucí – Modlitbu pro Martu, Náměšť a další. V 18 hodin zástupci města v návaznosti na oslavy 60. výročí vzniku města položí do země časovou schránku se vzkazy pro příští generace.

PŘÍBOR

V Příboře v neděli na náměstí S. Freuda pořádá místní sdružení ODS vzpomínkové setkání od 17 hodin před radnicí. Má název 30. svíce pro listopad, jako host tam vystoupí bývalý skokan na lyžích, dnešní poslanec Jakub Janda, zazpívá Céline Bossu. Již od 16 hodin bude před radnicí k vidění výstava dokumentů spojených se sametovou revolucí.

BÍLOVEC

V Bílovci je v místním muzeu již od 22. října k vidění výstava věnovaná období kolem sametové revoluce. Jmenuje se Cinkalo se klíčema a trvá do 12. ledna. V neděli se uskuteční lampionový průvod s pietním aktem k 30. výročí sametové revoluce. Sraz účastníků je v 17 hodin na nádvoří zámku.

ODRY

Sametovou revoluci a její 30. výročí si připomenou také v Odrách, a to v neděli 17. listopadu na Masarykově náměstí. Vše začíná v 14.00 hodin na Masarykově náměstí, patnáct minut poté začne v Městské galerie Odry vernisáž výstavy nazvané Střípky revoluce, v 14.30 hodin mohou zájemci vyrazit na první komentovanou prohlídku budovy radnice. Prohlídky potrvají až do 17.30 hodin. Na náměstí vystoupí Pavla Baráková a kapela Soul & Pepper, žáci ZUŠ Odry. Vše zakončí v 18 hodin videomaping.

ŠTRAMBERK

Ve Štramberku se vzpomínková oslava nazvaná 30 let svobody a demokracie koná už v sobotu 16. listopadu od 16.30 hodin. V Národním sadu vystoupí děti ze základní školy, následuje pietní akt u pomníku padlých a po něm vyjde lampionový průvod na náměstí. Tam bude vzpomínkový program, beseda s účastníky „sametových“ dní ve Štramberku a výstava nazvaná Obnova demokracie ve Štramberku.

FULNEK

Retro výstavou v Knurrově paláci si připomínají také sametovou revoluci ve Fulneku.