/VIDEO, FOTOGALERIE/ Masopustní průvod v Jerlochovicích, místní části Fulneku, má dlouholetou tradici. Letos měli jerlochovičtí hasiči, kteří ho vždy organizují, jeho přípravu trochu komplikovanou.

Masopustní průvod v Jerlochcovicích patří k tradicím. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Do hasičárny se v úterý, čtyři dny před průvodem, vloupal zloděj. Podle jedné z členek sboru Petry se zloděj nejprve snažil vykopnout dveře do záchodu a když se mu to nepodařilo, rozbil okno, kterým se dostal dovnitř. „Měli jsme tady nachystané věci na masopust, rozbil dveře do skladu s alkohole, ale tam nevzal nic. Nezajímala ho ani motorová pila. Vzal jen pokladnu s penězi a tablet, na který nám chodí informace k zásahům,“ řekla Petra s tím, že masopust tak zloděj neohrozil.