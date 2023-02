„Předmětem memoranda je bilaterální spolupráce na opravách těžké techniky. Obsahuje rovněž konkrétní plán a harmonogram realizace oprav či zajištění náhradních dílů,“ upřesnil Aleš Vytečka, ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci, která působí jako koordinátor české části obranně-průmyslového klastru, jehož vznik schválili vloni na podzim český premiér Petr Fiala a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Cílem klastru je vytvářet nové česko-ukrajinské podniky za účelem navýšení produkce vojenského materiálu pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. Dokument za českou stranu podepsali právě Aleš Vytečka a Marek Špok, ředitel VOP CZ

Vojenský opravárenský podnik VOP CZ, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany, se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou. Firma by se měla rovněž podílet na kompletaci nových BVP.

Šenovský podnik VOP CZ byl založen byl v roce 1946. V současné době zaměstnává přes 600 zaměstnanců. Patří k nejvýznamnějším výrobcům a poskytovatelům oprav, modernizací a servisu v oblasti obrany a bezpečnosti v České republice.

V období 1997 až 2001 podnik opravil a modernizoval celkem 350 ks BVP-1 na verzi Pbv 501 pro švédské ministerstvo obrany. Úspěšně modernizoval 30 tanků na verzi T-72M4 CZ a v letech 2009 až 2013 vyvinul a vyrobil 107 kolových bojových vozidel pěchoty PANDUR II 8×8 – CZ včetně průzkumné, zdravotnické ženijní a velitelské verze nebo verze pro průzkumnou misi v Afghánistánu.

Významným projektem byla výroba více než 400 obrněných kabin pro společnost NIMR Automotive ze Spojených arabských emirátů. Podnik také vyvinul vlastní autonomní pozemní robotickou platformu TAROS, která byla v roce 2020 zavedena do Armády ČR a v současné době dodává do Armády ČR modernizovanou verzi CAPL, cisternového automobilu - plniče letadel, který slouží jako plnič pohonných hmot do všech typů techniky vzdušných sil NATO.