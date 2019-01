Moravskoslezský kraj – Například Česká pojišťovna eviduje prvních zhruba pět set hlášení pojistných událostí svých klientů z oblastí, které postihla velká voda. Nejčastěji se na ni obracejí lidé z Frýdecko-Místecka a Karvinska. Dosud jsou to jen menší škody ze zaplavených sklepů, kde voda již opadla. První velkou vlnu registrací škod očekává pojišťovna koncem tohoto týdne.

Řeka Jičínka v Životicích u Nového Jičína v pondělí 17. května odpoledne. | Foto: Josef Gabzdyl

„Podle prvotních odhadů mobilních techniků České pojišťovny, kteří jsou již v terénu, se čeká až třicet tisíc pojistných událostí. Již dnes je zřejmé, že na mnoha místech bude situace horší než v roce 1997,“ sdělila Dagmar Koutská z České pojišťovny.

Pojišťovna prozatím odhadla, že pojistné plnění se zatím pohybuje kolem půl miliardy korun, podle dřívějších zkušeností je ale pravděpodobné, že úhrady budou několikanásobně vyšší.

Nejvíce škod Česká pojišťovna očekává na Karvinsku – zhruba pět tisíc, velké škody ale budou i na Ostravsku a Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Přerovsku a Vsetínsku.

„Některé oblasti spolu s deštěm také sužují prudké poryvy větru, které strhávají větve na komunikace či vozidla. Kalamita se dotkla i některých pracovníků České pojišťovny, kteří vyrazili do terénu na první obhlídky a velká voda je ,uvěznila´ v Karviné, z níž se dostali až v nočních hodinách,“ uvedla Koutská.

Pojišťovna mezi lidi distribuuje letáky s pokyny i formuláře pro hlášení škod. Likvidátoři budou přitom prohlížet poškozené nemovitosti i o víkendech. „Na druhé straně lidé nemusejí mít obavy, že by cokoliv zmeškali. Na hlášení škody mají čas, mohou ji nahlásit ještě do čtyř let od jejího vzniku,“ informovala Koutská.

S úklidem a opravami lidé nemají čekat až do příchodu pracovníka pojišťovny. Mohou začít ihned, jen je důležité předtím poškozené a zničené věci vyfotografovat. „Vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí. Je-li to možné, zajistěte doklady, tedy účty či záruční listy. Poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou,“ přidává Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. (ha)