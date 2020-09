O den později, 3. září, bude pokládka asfaltového koberce pokračovat v ulici třída Osvobození od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Pohořská. V odpoledních hodinách na toto naváže pokládka asfaltového koberce na ulici 1. máje od mostu přes řeku Odru po křižovatku s Nadační ulici. V pátek 4. a v pondělí 7. září bude pokládka asfaltového koberce pokračovat na ulici 1. máje od křižovatky s ulicí Nadační po Masarykovo náměstí. „Všechny tyto práce budou probíhat za úplné a částečné uzavírky,“ připomínají pracovníci odboru.

V úterý 8. září bude firma pokládat asfalt v Hranické ulici od Masarykova náměstí po Potoční ulici. Tato práce bude probíhat za úplné uzavírky. „V souvislosti s probíhající pokládkou asfaltového povrchu vozovky žádáme rodiče žáků oderských škol, aby, pokud je to možné, nevozili své děti do školy autem. Jestliže se přesto rozhodnou děti do školy zavézt, prosíme, aby využili odstavná parkoviště na okraji města, například u Penny Marketu nebo u firmy Optimit,“ vyzývá odbor obyvatele Oder.