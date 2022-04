Souhlasíte s vojenskou základnou USA u Ostravy? Vondrák: je to o diskuzi

„Dne 16. února v 16.27 hodin bylo policistům oznámeno, že ve vozidle nedaleko Klatov spolujedoucí muž zůstal v bezvědomí. Občan přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci prováděli resuscitaci. Následně byl pacient leteckou záchrannou službou transportován do nemocnice v Plzni. Muž byl v bezvědomí a nekomunikoval s okolím několik týdnů,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Skutečné jméno

Vzhledem k nejasným okolnostem se případem zabývala klatovská policie. Ověřit se jí totiž nepodařilo pacientovo jméno, které se dozvěděli od jeho známých a spolupracovníků. Nikdo takový totiž neexistoval. Když dotyčný v nemocnici procitl, zapomněl na svou roli a nevědomky se představil svým skutečným příjmením.

A vše bylo jasné. Ochránci zákona v databázi zjistili, s kým mají co do činění. Vyšlo najevo, že jde o člověka hledaného v souvislosti s ostravskou loupeží z roku 2011. Policejní eskorta ho nyní přepravila do Ostravy, kde na něj zdejší okresní soud uvalil vazbu. Cizinci hrozí až deset let vězení.

Nemá šanci

Promlčecí lhůta, která u tohoto typu loupeže činí deset let, se na něj nevztahuje. Policie totiž dobře věděla, kdo je pravděpodobný pachatel. Nedlouho po činu znala jeho identitu a následně po něm vyhlásila pátrání.

Muž ale stačil zmizet. Uměl česky a díky svým zednickým schopnostem se dalo předpokládat, že se pod cizím jménem bude ukrývat někde na stavbě. A k tomu skutečně došlo. Pátrání, byť neúspěšné, probíhalo celých jedenáct let. Nebýt zdravotního kolapsu, možná by si Polák ještě další roky užíval svobody.