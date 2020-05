Jeho vyjádření je mimo jiné také reakcí na prohlášení některých zastupitelů, aby si pivovar sochu z roku 1931 pronajal za úplatu nebo aby si vytvořil vlastní repliku.

„Pivovar Radegast tuto časově omezenou výstavu, která zahájí první sezonu pobočky Národního zemědělského muzea v Ostravě, finančně podpořil včetně případných nákladů na přepravu originálu sochy boha Radegasta. Pokud s tím bude město Frenštát pod Radhoštěm souhlasit. Pro všechny návštěvníky by to bylo obrovské lákadlo, pokud by se mohli na vlastní oči podívat na jeden ze symbolů Moravskoslezského kraje a také dlouholeté práce slavného frenštátského sochaře Albína Poláška," uvedl Marek Grabovský.

"Skvělá příležitost je to i pro město Frenštát pod Radhoštěm, které se takto může představit veřejnosti a dát vědět o odkazu svého slavného rodáka velkému množství lidí. Navíc v roce 1998 již nechal Radegast repliku sochy vytvořit a věnoval ji celému regionu a všem lidem, kteří na vrchol Radhoště zavítají. Nošovický pivovar uhradil náklady na zhotovení žulové kopie. Ta nahradila originál, který na původním místě poškozovaly trvale působící přírodní vlivy,“ dodal.

O zapůjčení sochy Radegasta, která stojí ve vestibulu frenštátské radnice, požádalo Národní muzeum Ostrava, pořadatel výstavy, která má mapovat historii regionálních potravinářských provozů.

Stěžejním tématem má být právě pivovar Radegast, který má letos padesát let. Někteří zastupitelé se však domnívali, že sochu chce zapůjčit právě pivovar.