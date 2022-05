Novojičínští policisté a kriminalisté z TOXI týmu na konci měsíce dubna tohoto roku zadrželi shora uvedeného 32letého muže, který měl v přesně neustanovené době od počátku letošního roku do konce dubna 2022 v místě bydliště, a to převážně v prostorách svého rodinného domu a v přilehlé garáži, několikráte nelegálně vyrobit nejméně 300 gramů amfetaminu/metamfetaminu. Tento pervitin následně dále distribuoval na Novojičínsku a Frýdeckomístecku dalším osobám, a to většinou za cenu 900 korun za 1 gram této návykové látky.