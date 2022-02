Poláci odsouzení v Ostravě za ayahuascu: je to nespravedlivé, konali jsme dobro

Pokud jde o potraviny, tam cenový pokles tak markantní není. Jak Deník zjišťovalv jednom ze supermarketů přímo v polském Těšíně, u mléka, sýrů nebo uzenin se jedná o slevu desítky haléřů, maximálně něco přes korunu. Patrné je to z cenových štítků, které jsme pořídili v supermarketu už v pondělí. Na cenovkách byla jak stará cena s DPH, tak i nová s nulovou daní. Sleva je v řádu grošů (polské haléře – pozn. red.)

Polské obchody s potravinami, které provozují nadnárodní řetězce a mají prodejny i v Česku, jsou i tak plné českých zákazníků už několik posledních let. Jednak kvůli nižším cenám a také stále výhodnějšímu kurzu zlotého ke koruně. Další zlevnění z tohoto týdne se včera dopoledne ještě naplno neprojevilo. Podle tamních obchodníků je to ale otázka hodin, maximálně dní.

„Hodně lidí z Česka sem jezdí. Dnes je to zatím slabší, ale myslím, že nejpozději o víkendu tu bude parkoviště zaplněné z velké části auty s českými značkami,“ říká muž z ochranky prodejny Lidl v Cieszynie.

Přesto se během dopoledne několik aut s českou poznávací značkou objevilo. „Přijela jsem na nákup, samozřejmě. Proč bych nakupovala v Česku, když tady je to levnější. Na nákupu za dva tři tisíce ušetřím i pět set korun,“ prozradila Věra Maťašová z Třince. Dodala, že cestou zpět samozřejmě zajede natankovat.

Polská vláda v rámci snížení cen energií a proticovidových ekonomických opatření od února snížila DPH u potravin na nulu, hnojiv a plynu na nulu, u pohonných hmot z 23 na 8 procent, u elektřiny a tepla snížila daň z 23 na 5 procent.

Jak uvedl ekonom Lukáš Kovanda, zlotý je v tomto týdnu nejslabší v celé historii volné směnitelnosti obou měn, jež se píše od dubna roku 2000. Včerejší platby kartou účtovaly zlotý za 5,46 koruny. V rámci transformace Česko přijalo režim volného plovoucího kursu v květnu 1997, Polsko pak v dubnu 2000. Pro srovnání, třeba v dubnu 2015 se zlotý prodával za bezmála sedm korun, v roce 2001 dokonce za více než 10 korun.

„Pracuju tady skoro dva roky, ale takovou frontu jsem tady ještě nezažil,“ říká Marek, který je coby pracovník venkovní obsluhy „po ruce řidičům“ na čerpací stanici Lotos na okraji Českého Těšína.

Samozřejmě ví, že se snížila DPH na pohonné hmoty a dá se tudíž čekat, že čeští řidiči z příhraničí vezmou polské pumpy dřív nebo později útokem. Byl by to div, kdyby ne, když v době, kdy se v Česku mluví o opětovném zdražování cen benzinu a nafty, koupíte v Polsku od 1. února litr naturalu 95 za 28,50 korun, ale i levněji. Naftu jen o malinko dráž, přibližně 50 haléřů na litr. Ceny benzinu a nafty jsou na polských pumpách pro Čechy velmi výhodné, někde je cena lepší až o 8 korun. Nemusí ale platit, že dál do vnitrozemí Polska bude cena lepší než v příhraničí, kde počítají s českými řidiči. Velmi výhodně natankujete jak na benzinkách Orlen nebo Shell a naopak na neznámé stanici Bieslaszka může být cena vyšší. „Prakticky už půl roku v Česku netankuju. Jsme sice až z Havířova, ale jezdíme do Těšína často, takže tankuju jen tady. Ta dnešní cena, to je fakt něco neskutečného,“ pochvaluje si Vladimír Mařádka.

Deník v polském Těšíně navštívil několik benzinek. Ceny se pohybovaly od 5,09 až po 5,23 zl. Nafta okolo 5,23 zl. „Jezdí sem mnoho českých řidičů. Ale není to dneškem, ceny jsou pro vás lepší už mnoho měsíců, vedle benzinu Češi hodně kupují také cigarety,“ dodává Marek z jedné těšínské benzinové pumpy.

Jak vypadá fronta na benzin, bylo zřejmé včera před polednem na pumpě Orlen v Zebrzydowicích, kam jezdí tankovat řidiči z Karviné a Petrovic. Čtyři stojany, dvě řady aut, z deseti auta šest českých. Cena? 5,16 za natural 95, 5,24 za litr nafty. V českých je to méně než 29 korun.

Deník vyrazil do polského Těšína na nákup, který provedl v prodejně Lidl. Pro porovnání ceny pak to samé zboří nakoupil v Lidlu v Českém Těšíně. Jak srovnání cen dopadlo? Více v následující tabulce:

Porovnání cen potravin, 1. února 2022. Pro zvětšení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek