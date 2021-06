Naproti tomu cestující z Polska mohou do České republiky přijet bez jakýchkoliv omezení.

Omezení trvají

Jak Deníku v pondělí odpoledne řekla polská konzulka v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, podmínky pro vstup občanů ČR do Polska se prakticky nezměnily. Stále platí opatření zveřejněná 30. března tohoto roku, nicméně polská vláda některá z nich upravila. „Změna je v případě dětí do 12 let, které cestují s rodiči či zákonnými zástupci. Děti k cestě nepotřebují test ani nemusí do karantény,“ řekla polská konzulka.

Cestovatelé z ciziny se po překročení polské hranice vyhnou nástupu do karantény v případě, že předloží osvědčení o očkování vakcínou proti covidu-19 schválenou Evropskou unií.

Aktuálně tedy platí, že občan ČR musí při namátkové kontrole na území Polska předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin nebo dokument o očkování dvěma dávkami vakcíny proti koronaviru, v případě, že je očkován zatím jen první dávkou, může na území Polska až po uplynutí 14 dnů od aplikace. Všechny dokumenty musí být v polštině či angličtině.

Z webových stránek Ministerstva zahraničí ČR lze navíc vyčíst, že stále platí pravidlo „prokázání nezbytnosti každé cesty bez ohledu na délku jejího trvání“. Při cestě z Polska už Češi test na koronavirus nepotřebují.

Při ověřování informací o aktuální situaci týkající se možnosti cestování do Polska, se doporučuje sledovat oficiální weby, např. Ministerstva zahraničí ČR nebo Velvyslanectví ČR ve Varšavě. Na některých webech jsou totiž informace nepřesné nebo neaktualizované.

Češi už mohou snadněji i na Slovensko

Češi už se také mohou podívat i na Slovensko, a to bez dalších restrikcí už 22 dnů po první dávce vakcíny. K cestování na Slovensko je aktuálně potřeba test provedený v ČR nebo test provedený po příjezdu na Slovensko. Výjimku mají lidé očkovaní.

„Od pondělí je možné do Slovenska cestovat bez dalších restrikcí už 22 dnů po prvním očkování. „Slovensko dnes oznámilo, že k nim bude možné cestovat také už po první dávce a to od pondělí. A budou uznávat naše testy,“ oznámil na svém twitteru ministra zahraničí ČR Jakub Kulhánek.

Dosud se lidi naočkovaní pouze první dávkou museli prokazovat negativním testem nebo museli nastoupit do karantény.