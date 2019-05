Nový Jičín – U příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí, který připadá na 25. květen a nese název Pomněnkový den, se policisté z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje zapojily do celorepublikového projektu upozorňujícího na tuto problematiku.

„Pomněnkový den má již několikaletou tradici a jeho počátky sahají do Ameriky. V roce 1983 vyhlásil prezident Spojených států amerických Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí jako vzpomínku na šestiletého chlapec, který se právě 25. května 1979 v New Yorku ztratil po cestě do školy. Pomněnkový den nese svůj název odvozený od kvítku pomněnky, jehož překlad z angličtiny znamená „nezapomeň na mě“,“ vysvětluje Petr Směták, novojičínský policejní mluvčí.