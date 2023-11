O případném přesunu pomníků se hovořilo již v roce 2017. „Nejprve to mělo být na náměstí Bří Sládečků, které už není náměstím, ale ulicí 2. května. Měly tam být tři stejné pomníky, takové jako patníky, ale proti tomu se lidi vzbouřili a utichlo to. Dále se mluvilo o přemístění v zámecké zahradě, a to beze změn pomníků. Mělo to být důstojné pietní místo vlevo v zahradě. Proti tomu celkem nikdo nic neměl, ale utichlo to. Alespoň, co já vím,“ řekla Deníku Bohumíra Šrámková s tím, že se jí v červnu dostal do rukou snímek s vizualizací, jak by mělo nové pietní místo vypadat. Proto se rozhodla pro sepsání petice. Podepsalo ji 315 obyvatel Studénky a 19 dalších lidí.