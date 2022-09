Starosta Oder Libor Helis již dříve uvedl, že hlavním důvodem byl ale špatný stav objektu na Potoční ulici. Město mělo v úmyslu neobývanou budovu dát do stavu, aby byla obyvatelná, jenže po prohlídce projektanta od záměru upustilo. „Jednalo se o podřezání objektu a jeho odizolování, zateplení, výměnu oken, výměnu dveří a další věcí. Podstatně jednodušší a levnější je demolice. Střecha, která je poměrně nová, by byla uchovaná,“ sdělil tehdy oderský starosta a nastínil, že investice do revitalizace domu by se mohla pohybovat kolem osmi až devíti milionů korun a město by tuto investici sotva kdy dostalo na nájemném zpátky.

Přestože se na sociálních sítích objevilo i několik negativních ohlasů na chystanou demolici, pro její uskutečnění nahrával i další problém, a to, že dům poměrně významně trčel do vozovky a pro větší vozidlo bylo problematické místem projet. „Někdy by se tam mohl postavit dům menší, který by tolik nevystupoval z řadové linie,“ poznamenal Libor Helis.

Starosta Oder pro Deník nyní uvedl, že v místě bude zatravněná plocha. „Dojde i na nějaké úpravy cesty v místě, aby se tam zlepšil průjezd vozidel,“ doplnil Libor Helis.

Ze strany ulice by měl zanedlouho pozemek chránit 1,78 metru vysoký plot dlouhý zhruba 23 metrů, od sousedního domu bude pozemek oddělovat drátěný plot o výšce 1,6 metru a délce 9 metrů. Rozpočtované náklady byly včetně DPH 4,583 milionu korun, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 2,750 milionu korun. (ipa)