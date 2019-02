Také letos se uskuteční tradiční akce Otevírání Poodří. Vydat se na ni mohou zájemci zítra do bartošovického zámeckého areálu. V 9.30 hodin se milovníkům přírody a pěší turistiky otevře Zámecká naučná stezka, kam zájemce doprovodí ornitolog a průvodce okolím obce.

Otvírání Poodří v Bartošovicích. | Foto: Archiv/Deník

Ti, kteří nevyrazí do přírody, mohou si v prostorách zámku prohlédnout výstavu fotografií nazvanou Poodří krajina mokřadů nebo výstavu keramiky Kataríny Vendrákové z Košic na téma Boty, botičky. Kromě toho zde bude k vidění také stálá výstavní expozice Moravského Kravařska, prezentovat se bude i Pohádkové Poodří a děti se mohou navíc nechat vyfotografovat v kostýmech pohádkových bytostí.

Od 12 hodin se v zámku uskuteční košt pálenek v rámci dalšího ročníku Pooderského koštování. Živo má být také v zámeckém parku a na nádvoří, kde budou k vidění ukázky mechanizace pro údržbu zeleně, chybět nebude ani tvůrčí dílna Včelaříků z Bartošovic pro děti a pro vyznavače dobrého jídla domácí kuchyně a kuchyně Moravského Kravařska.



V době od 9 do 17 hodin, se pro veřejnost otevře také nedaleká Záchranná stanice Bartošovice s tím, že komentované prohlídky bude možné absolvovat od 10 do 16 hodin. To ale ještě z programu stále není vše. „V případě příznivého počasí nabízíme raftování na rybníce,“ lákají organizátoři s tím, že je nutná předchozí rezervace na tel. 556 720 490.