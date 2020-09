Dálniční známka zřejmě bude od příštího roku nově zapotřebí na dalších 32 kilometrech dálnic. Síť zpoplatněných komunikací se rozroste o letos dostavěné úseky dálnic D6 a D48. Naopak přibližně o tři kilometry se zkrátí zpoplatnění jiného úseku D48.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Celkově by tak příští rok mělo být zpoplatněno 1024 kilometrů dálnic. Vyplývá to z aktuálního návrhu vyhlášky ministerstva dopravy. Od příštího roku by měly začít fungovat nové elektronické dálniční známky.