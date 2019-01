Příbor - Předvánoční dárek dali tamním obyvatelům na svém posledním zasedání zastupitelé Příbora. Po jejich hlasování totiž zůstává výše poplatků za likvidaci odpadu stejná.

Obyvatelé Příbora tento rok za odvoz odpadu připlácet nemusí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Knesl

Příbor patří k městům, kde jsou poplatky za svoz a likvidaci domovního odpadu z pohledu obyvatel nejnižší. Na osobu a rok činí již několik let 360 korun. Na posledním zasedání měli zastupitelé projednat výši poplatku na letošní rok.

Starosta Příbora Milan Strakoš (ČSSD) v úvodu upozornil, že čisté náklady na likvidaci a svoz domovního odpadu, po odpočtu výnosu za třídění, tvoří 576 korun na osobu a rok. „Současná částka, kterou platí obyvatelé, tak nedosahuje nákladů, které město na tuto činnost vynakládá,“ poznamenal Strakoš. Nato sdělil, že návrh projednala Rada města Příbora a doporučuje ponechat stávající výši poplatku. „Jiný je názor finančního výboru, který doporučuje zvednout výši tohoto poplatku,“ dodal ještě starosta.

Strakoš rovněž přítomné seznámil s tím, že na radě padl návrh, který by ponechal stávající výši, stejně jako návrh na navýšení poplatku na 492 korun na osobu a rok. V takovém případě by to znamenalo zvýšení příjmové části města o 1,118 milionu korun, za předpokladu, že by svou povinnost splnili všichni poplatníci.

Zastupitel Jiří Polášek (KSČM) navrhl kompromisní navýšení poplatku na 420 korun s odůvodněním, že on i další členové finančního výborů jsou zodpovědní a došli k závěru, že město nemůže nadále dotovat likvidaci odpadu v takové výši jako doposud.

Proti ale byla zastupitelka Jana Svobodová (ODS), která se odvolávala na předvolební sliby, jež zaručovaly obyvatelům, že se poplatek nenavýší. „Domníváme se, že to je taková nejspravedlivější dotace pro všechny,“ argumentovala Svobodová.

Místostarosta Bohuslav Majer (ČSSD) se naopak přiklonil k Poláškovi.„Myslím si, že případné zvýšení poplatků nebude tak bolestivé. Lidi by si navíc měli být vědomi, že to není zadarmo, protože se zvýšila cena na skládkách a další ceny. To už donekonečna dělat nejde,“ vysvětlil svůj postoj místostarosta.

Zastupitelé poté hlasovali o čtyřech různých variantách novelizace vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci domovního odpadu, ale ani jednu neschválili. Obyvatelé Příbora tak budou za odvoz odpadků budou v letošním roce platit stejně jako loni.