Zpočátku se Lukáš Soihrada proslavil hraním hudby na akcích a prací manažera pro hudební interprety z české a slovenské scény. Spolupracoval se známými rapovými jmény – Separ či Strapo nebo hrál na turné skupiny Kontrafakt. Momentálně se věnuje především sportovním a unikátním autům a na sociální sítě natáčí videa, kde lidem rychlé vozy představuje. Také pořádá nejrůznější tematické driftové a tuningové srazy a automobilové závody.

Představte aktivity, kterým se věnujete. Jak rozlišujete práci a záliby?

Vlastním marketingovou firmu a s týmem se snažíme klientům pomáhat s rozvojem marketingu, grafikou, tvorbou videí nebo pro mnoho z nich tiskneme na textil. Prioritou v podnikání je PR, internetové kampaně, fotky a videa. Dále jsem influencer a tvořím obsah na sociální sítě – Instagram, TikTok, Facebook, Youtube a spolupracuji se značkami. Ze začátku tvorba na sociální sítě vznikla jako koníček, teď se jedná o práci. Letos bych chtěl začít se závody automobilů a věnovat se sportu na profesionální úrovni.

V současné době se zajímáte převážně o auta. Kolik jich vlastníte a které je nejvzácnější?

Vlastním přes dvacet aut. Velmi nerad přirovnávám, které z nich je nejlepší a nejhorší, protože mám strach, že by se na mě auta urazila. Myslím si, že všechna jsou určitým způsobem speciální, jedinečná a zároveň odlišná. Například skvělými jízdními vlastnostmi disponuje Mitsubishi Lancer Evo 7, pro úžasný prožitek z jízdy je Volkswagen Golf nebo Toyota Supra, divoká jízda je s Nissanem Skyline a naopak klidná projížďka je v Nissanu S15.

Co vás přivedlo k nápadu pořádat driftové srazy v Ostravě? Je o ně ze strany veřejnosti zájem?

Organizace podobných akcí mě velmi baví, protože je za tím vidět výsledek. Na driftové události v Ostravě dorazí tisíce lidí. Na druhou stranu je pořádání akcí extrémně náročné a je potřeba velký rozpočet, protože se může stát, že to nakonec nevyjde. V Moravskoslezském kraji mi driftové akce chyběly, tak jsem se rozhodl, že je budu pořádat sám. Dále s týmem organizujeme závody, driftové tréninky nebo tuningové srazy.

Jak řešíte driftové srazy s policií?

Minulý rok se mi stalo, že jsem na sociálních sítích zveřejnil, že za pět dnů uděláme v úterý o půl osmé večer sraz. Myslel jsem si, že moc zájemců nedorazí, protože jsem událost opakovaně nepromoval na sociálních sítích. Nakonec dorazilo přes pět set návštěvníků na jedno místo a sraz úplně zkolaboval. Policie byla velmi překvapená, že přišla taková spousta zájemců. Co se týká ostatních velkých akcí, tak je samozřejmě dopředu nahlašujeme a s policií spolupracujeme. Dokonce jsme pořádali jeden sraz, kdy jsme jeli spanilou jízdu v doprovodu policejního konvoje a také policie na mnoha našich akcích působí z edukativního hlediska.

Co si myslíte o nabídce sportovních aut v České republice?

V poslední době je trh hodně situovaný do Polska, protože je to obrovský stát. V Polsku je k dispozici více aut a ceny jsou o dost nižší. Například známé a oblíbené auto Nissan Skyline je v České republice v nabídce k prodeji možná jedno. V Polsku jich je rozhodně více. Myslím si, že co se týká JDM aut (automobily a vozidla určená pro japonský trh, pozn. red.), je momentálně na trhu nejlepší Polsko a internetové portály, kde jsou auta v nabídce.

Mladí za volantem rychlého auta bývají mnohdy trnem v oku starších lidí. Jaký je váš názor na tohle téma?

Důležité je pochopit obě strany. Samozřejmě rozumím straším lidem, že je pro ně důležitý klid a mají odlišný pohled na život. Zároveň si nemyslím, že byli jiní. Rodiče a prarodiče jezdili ve škodovkách, žigulíkách, mercedesech, renaultech a také si je vylepšovali a zkoušeli limity aut. Na druhou stranu nemám rád staré lidi, kteří se postaví k cestě, mávají hůlkou a pokřikují. Staří zažívali v mládí podobné věci, jaké my zažíváme teď. Myslím, že je fér užívat si a zajímat se o věci, které nás baví, ale současně neohrožovat ostatní lidi.

Ve Frenštátu pod Radhoštěm vlastníte garáž s auty. Může tam nahlédnout veřejnost?

Nedávno jsme se přestěhovali do větších prostor, protože jako tým rosteme a nebyli jsme schopni fungovat v dosavadním místě. Od začátku je garáž přístupná pro veřejnost a kdokoliv může dorazit a podívat se na auta.