V novojičínské porodnici se akce uskuteční od 13 do 17 hodin. Součástí programu je také přednáškový blok, který se bude konat od 14.30 do 15.30 hodin. Zdravotnický personál připravil pro maminky a jejich doprovod přednášky na různá témata, od předporodních kurzů až po laktační poradnu, která je v novojičínské porodnici k dispozici bezplatně a nonstop. Připraveny budou také drobné dárečky od firem, které s porodnicí spolupracují a mohou maminkám a miminkům zajistit co největší bezpečí a pohodlí.

„Naše rodičky si velmi pochvalují klidné, rodinné prostředí menší porodnice. Zdejší odborníci na endometriózu navíc úzce spolupracují se specialisty na reprodukční medicínu a asistovanou reprodukci. Jako velkou výhodu zde hodnotí maminky stálou přítomnost dětských specialistů s přístupem k laboratornímu komplementu a vynikající přístrojové vybavení. Díky tomu je zajištěna vysoká úroveň odborné péče o novorozence. Kvalitní strava maminek je pro nás rovněž prioritou. Rodičky mají na výběr kromě oblíbeného celodenního bufetu, ze dvou druhů snídaní a tří obědových menu. Vše sestaveno ve spolupráci s nutričními terapeutkami,“ zakončuje vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Marcela Bučko.