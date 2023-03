„Vím, že se o ukončení provozu jednalo už jednou. Tehdy tady byla i večerka,“ srovnává žena, která se představila jako Svatava Kaločová. Ve zprávách prý zaslechla, že malé vesnické prodejny podporuje kraj, ale má to háček. „Nám nikdo nic nedá, protože jsme pod Bílovcem,“ míní Svatava Kaločová.

Druhá žena, která své jméno uvést nechtěla, poznamenala, že obchodu je škoda. „Když se to tak vezme, tak se tu prodávalo všechno, co člověk potřeboval - od drogerie, přes papírnictví, textil, uzeniny…“ vypočítala. „Co teď? Máme otravovat mladé, aby s námi jezdili do obchodu? A ještě když napadne hromada sněhu? To je nemyslitelné,“ uvažuje.

Stav věcí se jí vůbec nelíbí. „Tolik roků tady obchod fungoval. Už tu nebude nic. Máme hřiště, ale fotbal se tam nehraje, obchod končí, kulturák už nějakou dobu nefunguje, prostě už nemáme nic,“ posteskla si. Svatava Kaločová připomněla, že když byla v Lubojatech, kde žije okolo 400 obyvatel, petice za zachování provozu obchodu, většina byla proti.

Uděláme maximum, tvrdil starosta

O tom, že obchod v Lubojatech končí, se hovořilo 22. února na zasedání zastupitelstva v Bílovci. Diskuzi vyprovokoval Emil Beleš, obyvatel Lubojat, který kritizoval vedení města Bílovce, že pro zachování obchodu nic neudělalo. „Vy jste o tom pořádně nejednali. Mám informace z ředitelství Jednoty a z jiných zdrojů. A odpověď města, konkrétně od pana starosty, že jste jednali pouze telefonicky, je směšná. Vždyť jde o záležitost pro udržení života v Lubojatech. Vyzývám vás pro okamžité řešení,“ čílil se na zasedání Emil Beleš.

Starosta Bílovce Martin Holub se hájil tím, že je teprve čtyři měsíce ve vedení města. „Když jsem hovořil s ředitelkou Jednoty paní Kadlecovou, říkala, že už proběhla nějaká osobní schůzka, nechci svalovat věci na minulé vedení, ale jednala tady na úřadě osobně. S námi už to řešila pouze telefonicky. Sdělila nám výši měsíční částky, kterou požadují, aby obchod fungoval, ale nezaručovala, že se suma nebude zvyšovat,“ reagoval starosta Bílovce.

Bývalý místostarosta Zbyněk Bajnar potvrdil, že s ředitelkou Jednoty Hodonín jednání proběhlo. „Byla tam cenová nabídka. Byly konzultovány věci, které jsou ochotni akceptovat a výsledek byl takový, že Lubojaty se finančně zmáhají a že dotační podporu města vlastně nepotřebují,“ vyjádřil se Zdeněk Bajnar.

Zastupitel Marek Kopeček se starosty zeptal, zda přišla od Jednoty nějaká nabídka na odkoupení, případně jestli je ve hře jiná varianta. „Město o tom určitě bude uvažovat, pokud od paní Kadlecové přijde nabídka. Budeme se tím zabývat, uděláme pro to maximum, ale poradíme se s občany Lubojat a osadním výborem, potom budeme jednat,“ nechal se slyšet starosta Bílovce Martin Holub.

O uzavření prodejny se hovoří už léta

Ředitelka Jednoty Hodonín Milena Kadlecová Deníku potvrdila, že ve věci případného uzavření prodejny v Lubojatech již s městem Bílovec několikrát jednala. Poprvé v roce 2017. „Chvíli to tehdy vypadalo, že se dohodneme, následně mi ale sdělili, že podporu poskytnout nemohou,“ řekla Milena Kadlecová s tím, že prodejnu Jednota provozovala navzdory ztrátám, které dlouhodobě vykazovala.

Žádala prý Moravskoslezský kraj o dotaci na provoz obchodu v Lubojatech, jenže to kraj odmítl. Jedním z důvodů byla podle ní skutečnost, že Lubojaty jsou místní částí Bílovce a kvůli zvýšenému počtu obyvatel nesplňují požadavky na přidělení dotace.

V listopadu loňského roku oslovila Milena Kadlecová současného starostu Bílovce a upozornila ho na dlouhodobou ztrátovost prodejny. „Chtěla jsem vědět, jestli nemá zájem jednat, pan starosta mě požádal o lhůtu do konce roku. Před Vánocemi mi volal, že by potřeboval lhůtu prodloužit o měsíc, tak jsem mu opět vyhověla. Odůvodňoval to tím, že ještě nemají osadní výbor. Počkala jsem do konce ledna, ale nikdo se neozval,“ pokračovala Milena Kadlecová.

O případné koupi by rozhodovali zastupitelé

Když ředitelka Jednoty v únoru telefonovala starostovi Martinu Holubovi, ten jí podle jejích slov řekl, že žádnou podporu neposkytnou. „Starosta se mě v tom hovoru ptal, co s tím objektem budeme dělat, odpověděla jsme mu, že ho nabídneme k prodeji,“ doplnila Milena Kadlecová.

Později, 21. února, informovala starostu e-mailem, že k 28. únoru bude provoz prodejny v Lubojatech ukončen.

Základní nabídková cena za objekt a pozemky je 2,1 milionu korun, žádosti budou přijímat do 15. dubna. „Někteří zájemci se už ozvali, budu čekat do stanoveného termínu, potom se rozhodneme, komu to prodáme. K jakému účelu, to už nás nezajímá,“ dodala Kadlecová.

Starosta Bílovce Martin Holub ve čtvrtek Deníku sdělil, že se s ředitelkou hodonínské Jednoty Milenou Kadlecovou spojil ve středu 1. března.

„Požádal jsem ji ohledně nabídky objektu v Lubojatech k prodeji o prodloužení termínu. Projednali jsme to na schůzi rady a musí to projít zastupitelstvem. Poslal jsem ji i e-mail a ona mi řekla, že uvidí, co se bude dát dělat a že mi dá vědět. Podle výsledku můžeme případně dále s Jednotou jednat,“ uvedl ve čtvrtek bílovecký starosta.